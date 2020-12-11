Masumlar Apartmanı 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Safiye'nin büyük sırrı! "O herif için annemi öldürmeye kalktım ben, desene"

Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar'ın başrollerde oynadığı Masumlar Apartmanı, merakla beklenen 14. yeni bölümüyle 15 Aralık Salı akşamı TRT 1 ekranlarında olacak. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümünde şaşırtan gelişmeler yaşanacak. Yeni bölümde Han'ın "Ben aklına gelebilecek en karanlık yoldan geliyorum" sözleri İnci'yi şaşırtıyor. Diğer yandan ise Naci karşısına çıkan Han'a meydan okuyarak "Ben senin alışık olduğun öğretmenlere benzemem. Beni korkutup kaçıramazsın" diyor.

Safiye ise yıllar sonra karşısına çıkan eski aşkı Naci'nin dönmesiyle kendi içinde büyük çelişkiler yaşamaya başlıyor. Han ise hareketlerinden hoşlanmadığı Naci'nin ablası Safiye'nin eski aşkı olduğunu anlıyor. Safiye'ye Naci'yi soran Han büyük bir şok yaşıyor. Annesinin hayaliyle konuşmaya başlayan Safiye'nin garip halleri Han'ı da şaşırtıyor. Tekerlekli sandalyede görülen annesi ise Safiye'ye "Beni nasıl bu evet tutsak ettiğini anlat. O herif için annemi öldürmeye kalktığını anlat" diye bağırıyor.