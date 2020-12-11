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Masumlar Apartmanı 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Safiye'nin büyük sırrı! "O herif için annemi öldürmeye kalktım ben, desene"

11.12.2020 00:18 | Son Güncelleme:
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TRT 1'in ilgiyle izlenen dizisi Masumlar Apartmanı'nın 14. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Masumlar Apartmanı yeni bölümde Naci ve Safiye'nin fotoğrafını gören Han aralarındaki ilişkiyi öğreniyor. Han "Seviyordun onu değil mi?" diye sorunca Safiye çıldırıyor ve hayalinde annesiyle konuşmaya başlıyor. Annesinin "Beni nasıl bu eve tutsak ettiğini anlat. O herif için annemi öldürmeye kalktım ben desene" sözleri üzerine ise Safiye "Benim yüzümden" diye ağlamaya başlıyor.

Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar'ın başrollerde oynadığı Masumlar Apartmanı, merakla beklenen 14. yeni bölümüyle 15 Aralık Salı akşamı TRT 1 ekranlarında olacak. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümünde şaşırtan gelişmeler yaşanacak. Yeni bölümde Han'ın "Ben aklına gelebilecek en karanlık yoldan geliyorum" sözleri İnci'yi şaşırtıyor. Diğer yandan ise Naci karşısına çıkan Han'a meydan okuyarak "Ben senin alışık olduğun öğretmenlere benzemem. Beni korkutup kaçıramazsın" diyor.

Safiye ise yıllar sonra karşısına çıkan eski aşkı Naci'nin dönmesiyle kendi içinde büyük çelişkiler yaşamaya başlıyor. Han ise hareketlerinden hoşlanmadığı Naci'nin ablası Safiye'nin eski aşkı olduğunu anlıyor. Safiye'ye Naci'yi soran Han büyük bir şok yaşıyor. Annesinin hayaliyle konuşmaya başlayan Safiye'nin garip halleri Han'ı da şaşırtıyor. Tekerlekli sandalyede görülen annesi ise Safiye'ye "Beni nasıl bu evet tutsak ettiğini anlat. O herif için annemi öldürmeye kalktığını anlat" diye bağırıyor.

Güldür Güldür Show son bölüme Masumlar Apartmanı skeci damga vurdu! Doğa Rutkay Safiye oldu!Güldür Güldür Show son bölüme Masumlar Apartmanı skeci damga vurdu! Doğa Rutkay Safiye oldu!

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ

Karakola düşen Gülben hayatının en korkulu gecesini yaşamaktadır.

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Gülben’i polise Esra’nın şikayet ettiğini düşünen İnci ona hesap sormaya gider ancak şaşırtıcı bir yanıt alır.

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Gülben yaşadıklarının etkisiyle herkesi büyük bir tehlikeye atar.

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Safiye köşe bucak kaçmaya çalışsa da Naci kendini hatırlatmaya kararlıdır.

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Derenoğlu ailesinin yakınında dolanan Naci, Han’ın radarına takılır. Ancak aileden hiç beklenmedik bir kişinin daha dikkatini çekecektir.

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