Masumlar Apartmanı 15. son bölümde şaşırtan final sahnesi! Naci'ye aşk mesajı yollayan Safiye annesinin hayalini susturdu: Sus artık yeter

Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar'ın başrollerde oynadığı Masumlar Apartmanı, 15. yeni bölümüyle 22 Aralık Salı akşamı TRT 1'de ekrana geldi. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın son bölümüne Safiye ve Naci aşkı damga vurdu. Han ve Gülben, ablalarının Naci'yle olan fotoğraflarını hala sakladığını görünce beklenmedik bir hamle yaptı. Han, bir bahaneyle Safiye'yi üst kata çıkardı. Safiye ise kendisini bekleyen Naci'yi görünce büyük şok yaşadı.
Mahalleden gitmeye hazırlanan Naci ise son defa karşısına çıktığı Safiye'ye eski günleri hatırlattı. Ancak yine annesinin hayaliyle yüz yüze gelen Safiye hiç bir şey hatırlamadığını söyleyerek Naci'yi tersledi. Final sahnesinde ise Safiye herkesi şaşırttı. Annesinin hayalini susturan Safiye, cama kuş resmi çizerek Naci'ye mesaj yolladı.
Masumlar Apartmanı son bölümdeki Naci ve Safiye sahnesi sosyal medyanın da gündeminde yer aldı. Dizi uzun süre Twitter'da TT listesinde ilk sırada yer aldı. İşte Safiye ve Naci hakkındaki paylaşımlardan bazıları:
Safiye, yaşadığı şokun ardından kendisinden beklenmeyecek davranışlar sergilemeye başlar. Bu durum evdekilerin de endişelenmesine sebep olur.
Safiye’nin bu hale Naci yüzünden geldiğini düşünen Han, sorunu kökten çözmek için bir adım atar. Ancak bu adım kendisiyle yüzleşmesini gerektirecek bir gerçeği oraya çıkarır.
Bu sırada Haluk’tan gelen bir haber Ege’yi derinden sarsar. İnci’nin katı tavrı, iki kardeşin arasındaki iplerin gerilmesine neden olur.
Gülben, ablasıyla Naci arasındaki gizemi çözmeye kararlıdır. Safiye ve Naci’yi bir araya getirmek için bir plan yapar ve bu plana hiç beklenmedik birini de dahil eder.
Naci ise Safiye’nin onu istemediğine artık emindir.
Umutları tükenir ve bir karar alır. Ancak beklenmedik bir işaret işin rengini değiştirir.
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