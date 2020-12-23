Masumlar Apartmanı 15. son bölümde şaşırtan final sahnesi! Naci'ye aşk mesajı yollayan Safiye annesinin hayalini susturdu: Sus artık yeter

Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar'ın başrollerde oynadığı Masumlar Apartmanı, 15. yeni bölümüyle 22 Aralık Salı akşamı TRT 1'de ekrana geldi. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın son bölümüne Safiye ve Naci aşkı damga vurdu. Han ve Gülben, ablalarının Naci'yle olan fotoğraflarını hala sakladığını görünce beklenmedik bir hamle yaptı. Han, bir bahaneyle Safiye'yi üst kata çıkardı. Safiye ise kendisini bekleyen Naci'yi görünce büyük şok yaşadı.

Mahalleden gitmeye hazırlanan Naci ise son defa karşısına çıktığı Safiye'ye eski günleri hatırlattı. Ancak yine annesinin hayaliyle yüz yüze gelen Safiye hiç bir şey hatırlamadığını söyleyerek Naci'yi tersledi. Final sahnesinde ise Safiye herkesi şaşırttı. Annesinin hayalini susturan Safiye, cama kuş resmi çizerek Naci'ye mesaj yolladı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU!

Masumlar Apartmanı son bölümdeki Naci ve Safiye sahnesi sosyal medyanın da gündeminde yer aldı. Dizi uzun süre Twitter'da TT listesinde ilk sırada yer aldı. İşte Safiye ve Naci hakkındaki paylaşımlardan bazıları: