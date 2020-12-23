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Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer kimdir? Gizem Katmer kaç yaşında ve nereli?

23.12.2020 02:53 | Son Güncelleme:
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Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer kimdir? Gizem Katmer kaç yaşında ve nereli?

Gizem Katmer, Masumlar Apartmanı dizisindeki Neriman rolüyle beğeni topluyor. Masumlar Apartmanı'nda Safiye Gülben ve Han'ın kız kardeşi Neriman'ı canlandıran Gizem Katmer başarılı oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Masumlar Apartmanı’nın Neriman’ı Gizem Katmer kimdir? Gizem Katmer kaç yaşında ve nereli?

Gizem Katmer, TRT 1'in fenomen dizisi Masumlar Apartmanı'ndaki Neriman karakteriyle herkesin beğenisini kazandı. Ailesi ve özgürlüğü arasında sıkışıp kalan Neriman'ı canlandıran Gizem Katmer sosyal medyayı da aktif olarak kullanıyor.

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Instagram hesabından eğlenceli paylaşımlar yapan Gizem Katmer'in fotoğraflarına ise hayranları beğeni yağdırıyor.

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Masumlar Apartmanı 15. son bölümde şaşırtan final sahnesi! Naci'ye aşk mesajı yollayan Safiye annesinin hayalini susturdu: Sus artık yeterMasumlar Apartmanı 15. son bölümde şaşırtan final sahnesi! Naci'ye aşk mesajı yollayan Safiye annesinin hayalini susturdu: Sus artık yeter

GİZEM KATMER KİMDİR?

Gizem Katmer 1998 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’de eğitimini Sahne Sanatları-Oyunculuk bölümünden mezun oldu.

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Perdesiz Performans Oyunculuk atölyesinde tiyatro ve dizi oyunculuğu yapmaktadır.

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