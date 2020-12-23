Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer kimdir? Gizem Katmer kaç yaşında ve nereli?

Gizem Katmer, TRT 1'in fenomen dizisi Masumlar Apartmanı'ndaki Neriman karakteriyle herkesin beğenisini kazandı. Ailesi ve özgürlüğü arasında sıkışıp kalan Neriman'ı canlandıran Gizem Katmer sosyal medyayı da aktif olarak kullanıyor.

Instagram hesabından eğlenceli paylaşımlar yapan Gizem Katmer'in fotoğraflarına ise hayranları beğeni yağdırıyor.

GİZEM KATMER KİMDİR?

Gizem Katmer 1998 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’de eğitimini Sahne Sanatları-Oyunculuk bölümünden mezun oldu.

Perdesiz Performans Oyunculuk atölyesinde tiyatro ve dizi oyunculuğu yapmaktadır.



