Masumlar Apartmanı 18. son bölümde Han'ı yıkan İnci gerçeği! Masumlar Apartmanı'nda İnci neden yok? Farah Zeynep Abdullah diziden ayrıldı mı?

Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde İnci karakterini canlandıran Farah Zeynep Abdullah'ın hiç sahnesinin olmaması dikkat çekti. İnci'nin gidişi ise "Farah Zeynep Abdullah Masumlar Apartmanı'ndan ayrıldı mı?' sorusunu akıllara getirdi.

Her yerde İnci'yi arayan Han eşine bir türlü ulaşamadı. Son sahnede ise İnci'nin boşanma davası açtığı ortaya çıktı. Boşanma dilekçesini gören Han büyük bir şok daha yaşadı.

Safiye ve Gülben'le aynı evde kalacaklarını açıklayan Han'la kavga eden İnci ortadan kayboldu. İnci'nin gidişiyle eski travmalarını yeniden yaşayan Han adete dağıldı.

Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar'ın başrollerde oynadığı Masumlar Apartmanı yeni yılın ilk haftasında ekrana gelmemişti. Masumlar Apartmanı'nın merakla beklenen 18. yeni bölümü 19 Ocak Salı akşamı TRT 1'de ekrana geldi. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın son bölümüne Han ve İnci arasındaki ayrılık rüzgarları damga vurdu.

Ancak güzel oyuncu Instagram hesabından yeni bölüm setinde çekilen videolarını paylaştı. Farah Zeynep Abdullah'ın canlandırdığı İnci yeni bölümlerde yeniden ortaya çıkacak.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ

Han, İnci’nin ortadan kaybolmasıyla perişan bir haldedir. İnci’yi bulmak için çalmadığı kapı kalmaz ancak çabaları sonuçsuz kalır. Han’ın terk edilme travması bu kez daha da güçlü tetiklenmiş ve onu karanlığın içine, en dibe çekmiştir.

Safiye ise Naci’nin eski eşinin Gülru olduğunu öğrenmenin yıkımı içindedir. Hem en yakın arkadaşından hem de Naci’den gelen ihanet Safiye’nin yeniden içine kapanmasına sebep olur.



Naci’nin hastalığını öğrenen Gülru ise pes etmemeye kararlıdır. Naci’ye yaşama ümidi vermek için, hiç beklenmedik birinden yardım istemek de dahil, her yolu dener.



Han için ayrı, Safiye için ayrı endişelenen Gülben, ikisine de yardım etmek için kolları sıvar.

