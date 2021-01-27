Masumlar Apartmanı 19. son bölümde şaşırtan final sahnesi! İnci, Han, Gülben ve Safiye artık aynı evde yaşayacak!

Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar'ın başrollerde oynadığı Masumlar Apartmanı yeni yılın ilk haftasında ekrana gelmemişti. Masumlar Apartmanı'nın merakla beklenen 19. yeni bölümü 26 Ocak Salı akşamı TRT 1'de ekrana geldi. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın son bölümüne İnci ve Han arasında yaşananlar damga vurdu.



Masumlar Apartmanı son bölümde boşanmak isteyen eşi İnci'yi bulan Han, büyük bir yüzleşme yaşadı. İnci, Han'a "Biz evlenince nasıl bir hayatın bizi beklediğini ve kendi mecburiyetlerini söylemedin bana. Benim istemediğin sen değilsin o ev" sözleriyle tepki gösterdi.

Han'ın yıkılmasına dayanamayan Gülben, İnci'nin karşısına çıktı. Gülben "Han'ın bu evden seninle gitmesi için ben iyileşeceğim. Bu evi ben çevireceğim, sana söz veriyorum. Biz de o evde birbirini çok seven iki insan görürsek biz de değişiriz belki. Han'a iyi geldiğin gibi bize de iyi gelirsin belki" sözleriyle İnci'yi kararından vazgeçirdi. Gülben'in konuşmasından etkilenen İnci ise Han'ın ailesiyle birlikte yaşamaya karar verdi.