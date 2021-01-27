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Masumlar Apartmanı 19. son bölümde şaşırtan final sahnesi! İnci, Han, Gülben ve Safiye artık aynı evde yaşayacak!

27.01.2021 02:38 | Son Güncelleme:
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Masumlar Apartmanı dizisi 19. bölümüyle TRT 1'de ekrana geldi. Masumlar Apartmanı'nın son bölümde İnci'nin boşanma davası açtığı Han aklını kaybetme noktasına geldi. Han'ın durumunu gören Gülben ise İnci'nin izini buldu. Gülben'in sözlerinden etkilenen İnci, Han'la barıştı. Masumlar Apartmanı final sahnesinde ise İnci, Safiye ve Gülben'le birlikte yaşayacağı eve ilk adımını attı.

Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar'ın başrollerde oynadığı Masumlar Apartmanı yeni yılın ilk haftasında ekrana gelmemişti. Masumlar Apartmanı'nın merakla beklenen 19. yeni bölümü 26 Ocak Salı akşamı TRT 1'de ekrana geldi. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın son bölümüne İnci ve Han arasında yaşananlar damga vurdu.

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Masumlar Apartmanı son bölümde boşanmak isteyen eşi İnci'yi bulan Han, büyük bir yüzleşme yaşadı. İnci, Han'a "Biz evlenince nasıl bir hayatın bizi beklediğini ve kendi mecburiyetlerini söylemedin bana. Benim istemediğin sen değilsin o ev" sözleriyle tepki gösterdi.

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Han'ın yıkılmasına dayanamayan Gülben, İnci'nin karşısına çıktı. Gülben "Han'ın bu evden seninle gitmesi için ben iyileşeceğim. Bu evi ben çevireceğim, sana söz veriyorum. Biz de o evde birbirini çok seven iki insan görürsek biz de değişiriz belki. Han'a iyi geldiğin gibi bize de iyi gelirsin belki" sözleriyle İnci'yi kararından vazgeçirdi. Gülben'in konuşmasından etkilenen İnci ise Han'ın ailesiyle birlikte yaşamaya karar verdi.

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MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ

Han, İnci’nin kararının ardından perişan haldedir. İnci de Han’dan farksız bir durumda değildir ancak kararının da arkasındadır.

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Evdekiler Han’ın moralini düzeltmek için çırpınırken Neriman okulda Ege ile tartışır. Tartışma sırasında Ege’nin ağzından kaçırdığı bir şey Neriman’ı şoke eder. Ancak Ege’nin sonraki hamlesi Neriman’ı yıkar.

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Ablasının ve Han’ın sevdiklerinden ayrı kalmalarına dayanamayan Gülben, Han ve İnci’yi bir araya getirmek için hiç umulmadık birinden yardım ister. İnci’nin kaldığı yeri öğrenen Han, son bir kez konuşmak için çabalar.

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Evdeki düzeni eski günlere döndürme çabasındaki Safiye, Naci hakkında öğrendiği yeni bir gerçekle yüzleşir.

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Naci ise çaresizlik içinde Gülru’ya son isteğini söyler.

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