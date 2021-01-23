Masumlar Apartmanı 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İnci'den şaşırtan karar! Safiye ve Gülben'le aynı evde mi yaşayacak?

Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar'ın başrollerde oynadığı Masumlar Apartmanı, merakla beklenen 19. yeni bölümüyle 26 Ocak Salı akşamı TRT 1 ekranlarında olacak. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümüne kendisinden boşanmak isteyen İnci'yi geri döndüremeyen Han büyük bir yıkım yaşıyor.

İnci'yi sonunda bulan Han ise büyük bir yüzleşme yaşıyor. İnci Han'a "Biz evlenince nasıl bir hayatın bizi beklediğini ve kendi mecburiyetlerini söylemedin bana. Benim istemediğin sen değilsin o ev" sözleriyle tepki gösteriyor. Ancak Gülben'in sözleri üzerine ise İnci geri adım atıyor ve Han'ın ailesiyle birlikte yaşamaya karar veriyor.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ

Han, İnci’nin ortadan kaybolmasıyla perişan bir haldedir. İnci’yi bulmak için çalmadığı kapı kalmaz ancak çabaları sonuçsuz kalır.

Han’ın terk edilme travması bu kez daha da güçlü tetiklenmiş ve onu karanlığın içine, en dibe çekmiştir.

Safiye ise Naci’nin eski eşinin Gülru olduğunu öğrenmenin yıkımı içindedir. Hem en yakın arkadaşından hem de Naci’den gelen ihanet Safiye’nin yeniden içine kapanmasına sebep olur.