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Masumlar Apartmanı 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İnci'den şaşırtan karar! Safiye ve Gülben'le aynı evde mi yaşayacak?

23.01.2021 01:12 | Son Güncelleme:
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TRT 1'in ilgiyle izlenen dizisi Masumlar Apartmanı'nın 19. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Masumlar Apartmanı yeni bölümde İnci'nin boşanma davası açtığı Han iyice yıkılıyor. İnci'yle Gülben ise "Biz de o evde birbirini çok seven iki insan görürsek biz de değişiriz belki. Han'a iyi geldiğin gibi bize de iyi gelirsin belki" sözleriyle dikkat çekiyor. Gülben'in sözlerinden etkilenen İnci, Han'ın teklifini kabul ediyor ve Safiye'nin de olduğu eve adım atıyor.

Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar'ın başrollerde oynadığı Masumlar Apartmanı, merakla beklenen 19. yeni bölümüyle 26 Ocak Salı akşamı TRT 1 ekranlarında olacak. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümüne kendisinden boşanmak isteyen İnci'yi geri döndüremeyen Han büyük bir yıkım yaşıyor.

İnci'yi sonunda bulan Han ise büyük bir yüzleşme yaşıyor. İnci Han'a "Biz evlenince nasıl bir hayatın bizi beklediğini ve kendi mecburiyetlerini söylemedin bana. Benim istemediğin sen değilsin o ev" sözleriyle tepki gösteriyor. Ancak Gülben'in sözleri üzerine ise İnci geri adım atıyor ve Han'ın ailesiyle birlikte yaşamaya karar veriyor.

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MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ

Han, İnci’nin ortadan kaybolmasıyla perişan bir haldedir. İnci’yi bulmak için çalmadığı kapı kalmaz ancak çabaları sonuçsuz kalır.

Masumlar Apartmanı 18. son bölümde Han'ı yıkan İnci gerçeği! Masumlar Apartmanı'nda İnci neden yok? Farah Zeynep Abdullah diziden ayrıldı mı?Masumlar Apartmanı 18. son bölümde Han'ı yıkan İnci gerçeği! Masumlar Apartmanı'nda İnci neden yok? Farah Zeynep Abdullah diziden ayrıldı mı?

Han’ın terk edilme travması bu kez daha da güçlü tetiklenmiş ve onu karanlığın içine, en dibe çekmiştir.

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Safiye ise Naci’nin eski eşinin Gülru olduğunu öğrenmenin yıkımı içindedir. Hem en yakın arkadaşından hem de Naci’den gelen ihanet Safiye’nin yeniden içine kapanmasına sebep olur.

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Naci’nin hastalığını öğrenen Gülru ise pes etmemeye kararlıdır. Naci’ye yaşama ümidi vermek için, hiç beklenmedik birinden yardım istemek de dahil, her yolu dener.

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Han için ayrı, Safiye için ayrı endişelenen Gülben, ikisine de yardım etmek için kolları sıvar.

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