Masumlar Apartmanı 2. son bölüme Han'ın çöp toplama sahnesi damga vurdu! Masumlar Apartmanı'ndaki büyük sır sosyal medyayı salladı!

Başarılı oyunculukları ve senaryosuyla dikkat çeken Masumlar Apartmanı'nın 2. bölümü seyirciyi ekran başına kilitledi. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde, ailenin en aklı başında görünen üyesi Han'ın geçmişinden kaynaklanan bir takıntısı herkesi şaşırttı. Şirket sahibi ve zengin bir karakter olan Han'ın, geceleri herkesten habersiz sokakta çöp topladığı ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Masumlar Apartmanı dizisi 2. bölümüyle sosyal medyada da en fazla konuşulan konu oldu. Dizi Twitter'da TT listesinde bir numarada yer aldı. Sosyal medya kullanıcıları Han'ın çöp toplamasıyla ilgili çok sayıda paylaşım yaptı. İşte Twitter'da Masumlar Apartmanı paylaşımlarından bazıları:

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Masumlar Apartmanı'nda geçirdikleri kaza sonrasında tanışan ve aralarında yakınlaşma olan İnci ile Han'ın yolları bu defa komşu olarak kesişti. Han'ın kiralık evini İnci'nin tutması sonrasında Safiye çılgına döndü. Han'ın İnci ile sevgili olduğunu düşünen Safiye, evi kiralamak istemedi. Ancak Han'ın araya girmesiyle İnci ve ailesi yeni evlerine taşındı. Artık komşu olan ikili arasındaki yakınlaşma aşka dönüşmeye başladı. İkili sık sık buluşmaya başlarken, İnci'nin dedesi ise bu durumdan rahatsız oldu.