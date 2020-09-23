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Masumlar Apartmanı 2. son bölüme Han'ın çöp toplama sahnesi damga vurdu! Masumlar Apartmanı'ndaki büyük sır sosyal medyayı salladı!

DİZİ HABERLERİ  | 23.09.2020 01:59 | Son Güncelleme

Masumlar Apartmanı dizisi 2. bölümüyle 22 Eylül Salı akşamı TRT 1'de ekrana geldi. Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar'ın başrollerde oynadığı Masumlar Apartmanı'nın 2. bölümünde Han'ın sırrı ortaya çıktı. Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde, şirket patronu olan Han'ın aslında geceleri sokakta çöp topladığı ortaya çıktı. Han'ın çöp toplama sahnesi sosyal medyada da gündem oldu.

Başarılı oyunculukları ve senaryosuyla dikkat çeken Masumlar Apartmanı'nın 2. bölümü seyirciyi ekran başına kilitledi. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde, ailenin en aklı başında görünen üyesi Han'ın geçmişinden kaynaklanan bir takıntısı herkesi şaşırttı. Şirket sahibi ve zengin bir karakter olan Han'ın, geceleri herkesten habersiz sokakta çöp topladığı ortaya çıktı.

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SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Masumlar Apartmanı dizisi 2. bölümüyle sosyal medyada da en fazla konuşulan konu oldu. Dizi Twitter'da TT listesinde bir numarada yer aldı. Sosyal medya kullanıcıları Han'ın çöp toplamasıyla ilgili çok sayıda paylaşım yaptı. İşte Twitter'da Masumlar Apartmanı paylaşımlarından bazıları:

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MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Masumlar Apartmanı'nda geçirdikleri kaza sonrasında tanışan ve aralarında yakınlaşma olan İnci ile Han'ın yolları bu defa komşu olarak kesişti. Han'ın kiralık evini İnci'nin tutması sonrasında Safiye çılgına döndü. Han'ın İnci ile sevgili olduğunu düşünen Safiye, evi kiralamak istemedi. Ancak Han'ın araya girmesiyle İnci ve ailesi yeni evlerine taşındı. Artık komşu olan ikili arasındaki yakınlaşma aşka dönüşmeye başladı. İkili sık sık buluşmaya başlarken, İnci'nin dedesi ise bu durumdan rahatsız oldu.

Final sahnesinde ise İnci'yi eve davet eden Han, çocukluğuyla ilgili anılarını anlattı.

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Han'ın çocukken en sevdiği oyuncağını annesinin çöpe attığını anlatması İnci'yi duygulandırdı. Han oyuncağını tekrar çöpte bulduğunu söyledi. İkili sohbetin ardından ise aynı odada uyuya kaldı. Safiye ise kardeşini kendi evlerinde İnci'yle birlikte yakaladı.

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MASUMLAR APARTMANI 3. BÖLÜM FRAGMANI

Masumlar Apartmanı'nın 29 Eylül Salı ekrana gelecek olan 3. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı.

Masumlar Apartmanı yeni bölümde, İnci ve Han'ı aynı odada uyurken gören Safiye çılgına dönüyor. Safiye ve Gülben tüm evi temizlemeye çalışırken, fazla deterjandan dolayı zehirleniyor. Han ise kardeşlerini yeniden psikoloğa götürmek istiyor. Diğer yandan ise Han ailesindeki sırları Esat'a açıklıyor ve kendisinin de geceleri çöp topladığını itiraf ediyor.


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