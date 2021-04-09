Masumlar Apartmanı 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Han'ın kazan dairesinde zincirlediği kişi Naci mi yoksa Esat mı?

Başrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın yer aldığı Masumlar Apartmanı, izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı 13 Nisan Salı akşamı 29. yeni bölümüyle ekrana gelecek.

Masumlar Apartmanı yeni bölümde Han gittiği psikiyatrın ofisinde sinir krizi geçirerek bir kişinin boğazına sarılıyor. Han doktorun kendi hakkındaki yaptığı 'sınırda kişilik bozukluğu' teşhisini görüyor. Diğer yandan ise Han'ın kazan dairesinde zincirleyerek tuttuğu kişinin kim olduğu gizemi ise sürüyor. Han'ın rehin tuttuğu kişiye sandviç, gazoz ve kitap götürmesi ise o kişinin Naci olduğu iddialarını güçlendiriyor. Ancak Esra ise kazan dairesinin kapısına dayanarak "Esat" diye bağırması dikkat çekiyor.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ

Sürekli Safiye’nin aklına giren annesi hem Gülben’den hem Neriman’dan hem de Baba’nın yaptıklarından her zaman olduğu gibi Safiye’yi mesul tutuyor.





İnci henüz Han’ın psikiyatristin odasında attığı kahkahaların etkisinden kurtulamamışken, Han’ın rahat tavırları karşısında daha da endişelenir.