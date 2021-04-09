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Masumlar Apartmanı 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Han'ın kazan dairesinde zincirlediği kişi Naci mi yoksa Esat mı?

09.04.2021 00:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı'nın 29. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Han gittiği psikiyatrın ofisinde sinir krizi geçiriyor. Diğer yandan ise Han'ın kazan dairesinde rehin tuttuğu kişiye gazoz ve kitap götürmesi dikkat çekiyor. Sosyal medyada ise Han'ın kazan dairesinde sakladığı kişinin Naci yada Esat olduğu iddia edildi. İşte Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı.

Başrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın yer aldığı Masumlar Apartmanı, izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı 13 Nisan Salı akşamı 29. yeni bölümüyle ekrana gelecek.

Masumlar Apartmanı yeni bölümde Han gittiği psikiyatrın ofisinde sinir krizi geçirerek bir kişinin boğazına sarılıyor. Han doktorun kendi hakkındaki yaptığı 'sınırda kişilik bozukluğu' teşhisini görüyor. Diğer yandan ise Han'ın kazan dairesinde zincirleyerek tuttuğu kişinin kim olduğu gizemi ise sürüyor. Han'ın rehin tuttuğu kişiye sandviç, gazoz ve kitap götürmesi ise o kişinin Naci olduğu iddialarını güçlendiriyor. Ancak Esra ise kazan dairesinin kapısına dayanarak "Esat" diye bağırması dikkat çekiyor.

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MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ

Sürekli Safiye’nin aklına giren annesi hem Gülben’den hem Neriman’dan hem de Baba’nın yaptıklarından her zaman olduğu gibi Safiye’yi mesul tutuyor.

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İnci henüz Han’ın psikiyatristin odasında attığı kahkahaların etkisinden kurtulamamışken, Han’ın rahat tavırları karşısında daha da endişelenir.

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Gülben, öğlen uykusunda yine altına kaçırır ama bu kez radikal bir karar alır.

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Bu karar sadece Gülben’i değil, evdeki tüm dengeyi sarsar.

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Safiye, Gülben’i kararından döndürmeye çalışırken Han ve İnci gelir.

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Neriman’ın odasında kilitli olduğunu öğrenmeleri, büyük bir krizin başlangıcı olur.

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Evde herkesin arası gerginken Neriman’ın beklenmedik planını devreye sokması ise daha büyük sorunları beraberinde getirir.

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Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Masumlar Apartmanı dizisi Birkan Sokullu Ezgi Mola Farah Zeynep Abdullah Merve Dizdar
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