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Masumlar Apartmanı 30. yeni bölüm 2. fragmanı! Tansel Öngel geri mi dönüyor? Masumlar Apartmanı'nda Naci'ye ne oldu?

20.04.2021 01:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı'nın 30. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Masumlar Apartmanı yeni bölümde Han'ın kazan dairesinde kimi sakladığı ortaya çıkıyor. Tansel Öngel'in canlandırdığı, Safiye'nin unutamadığı aşkı Naci'nin akıbeti ise yeni bölümde ortaya çıkıyor. Esra ise kendisine yapılan saldırının failinin Han olduğunu düşünüyor.

Başrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın yer aldığı Masumlar Apartmanı, izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı 20 Nisan Salı akşamı 30. yeni bölümüyle ekrana gelecek.

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MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Esra’nın başına gelenlerin ardından apartmandaki herkes farklı birinden şüphelenir.

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Esra, bunu kendisine yapanın Han olduğuna emindir ve bunu kanıtlanmak için elinden geleni yapar.

Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola, o anısını ilk defa anlattı: Tüylerim diken diken oldu!Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola, o anısını ilk defa anlattı: Tüylerim diken diken oldu!

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Safiye’nin aklındaki isim ise bir başkasıdır. Esat’ın yokluğuyla iyice endişeye kapılan Gülben’in odağı ise hiç beklenmedik birine kayar.

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Neriman, kendini tamamen kapatmışken Ege’nin yaptığı bir hamle işin seyrini değiştirir.

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Bu sırada başka bir radyoyla görüşmeye giden İnci, bu yeni işin Han üzerindeki etkisinden habersizdir.

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Han ise, her şeyin kontrolü dışında gelişmesinin sıkıntısı içindeyken ailesi için yeni bir tehditle karşı karşıya gelir.

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Masumlar Apartmanı dizisi
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