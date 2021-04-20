Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola, o anısını ilk defa anlattı: Tüylerim diken diken oldu!

Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola, çekimler sırasında yaşadığı bir anıyı ilk defa anlattı. Mola, "İstiklal Caddesi yakınlarında, Safiye'nin de ilk defa dışarı adım attığı sahnelerini çektiğimiz sırada yanıma bir bey geldi. "Ben 12 yıl buradan dışarı adımımı atmadım" dedi. Agorafobikmiş ve önce panik atakla başlamış. Ardından ise dışarı çıkamamaya başlamış. 12 yıl boyunca evinde asosyal bir hale çevirmiş. 'Diziyi bir bölüm izledim ve hüngür hüngür ağlayarak odaya gittim. Korkunç bir haldeydim. Ama çok iyi iş yapıyorsunuz. Benim yaşadıklarımı yaşayan bu ülkede binlerce kişi var. Onlara cesaret veriyorsunuz' dedi. O bey anlatırken benim çenem titredi. Çok etkilendim ve tüylerim diken diken oldu" ifadelerini kullandı.

Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programının bu haftaki konukları Masumlar Apartmanı dizisi nin yıldızları Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah ve Merve Dizdar oldu.

EZGİ MOLA: 2009-2011 YILLARI HAYATIMIN KARANLIK DÖNEMLERİYDİ

Geçmişiyle ilgili itiraflarda da bulunan Egzi Mola, "Psikolojiye merakım vardır. Gülseren hocadan ve klinikten destek aldım. Rolüme o şekilde çalıştım. 2010 yıllarında hayatımın karanlık dönemleriydi. Biri evime geldiğinde sigara içtiğinde temizlik yapma, köpeklerim var sürekli süpürge hali, mutfak banyo lavobalarınıs ürekli parlatma olayı vardı. Bu dönemlerde zorlandım. Ama şimdi iyiyim" dedi.

Dizinin Gülben'i başarılı oyuncu Merve Dizdar ise "Takıntılarım yok. Ama annem de temizliğe önem verirdi. Kızartma yapılmazdı evde. Çocuklar geldiğinde eline bir şeyle asla gezemezdi" ifadelerini kullandı.

MASUMLAR APARTMANI NEDEN BAŞARILI?

Masumlar Apartmanı'nın neden başarılı olduğunu sorusunu da yanıt veren oyunculardan Farah Zeynep Abdullah "Bir şeyler yanlış gitse bile onları tedaviye teşvik edebiliyoruz" dedi.

Ezgi Mola ise "O kadar çok böyle gerçek hikaye var ki herkes kendini orada görüyor. Ağlamak için kendimizi zorlamıyoruz. Deniz Madanoğlu yazarımız da şiir gibi yazıyor. Ve kadının gücü var bu dizide. Yönetmenlerimizden, yazarlarımıza, kostümlerimizden kadınlar sorumlu. Uzun yıllardır keyifle bir rol oynadığımı hatırlamıyorum" şeklinde konuştu.



