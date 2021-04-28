Masumlar Apartmanı 31. son bölümde Esat, Gülben'e olan aşkını itiraf etti! Masumlar Apartmanı'nda Gülben değişimiyle şaşırttı

Başrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın yer aldığı Masumlar Apartmanı 27 Nisan Salı akşamı yeni bölümüyle seyirciyle buluştu. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın 31. bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşandı.

ESAT, HAN'A GÜLBEN'E OLAN İLGİSİNİ İTİRAF ETTİ

Masumlar Apartmanı son bölümde Han'ın kovduğu Esat, Gülben'le olan ilgisini göstermeye devam etti. Apartmana gelen Esat, Han'ın karşısına çıktı. Esat, Gülben'e duyduğu ilgiyi açıkladı ve onu mutlu etmek istediğini söyledi. Bu konuşmalara şahit olan Gülben ise kısa süre de olsa hayatının en mutlu anlarını yaşadı.



Ancak Han, Gülben'in bebeklerinden birini getirerek Esat'a onun yetişkin biri olmadığını hala bebekleriyle oynadığını söyledi.



Esat ise Han'ın sözlerinden sonra "Bir daha sorun çıkarmayacağım" diyerek gitti.

HAN'IN YAPTIKLARI GÜLBEN'İ ÇILDIRTTI!

Han'ın yaptıklarından sonra ise Gülben çılgına döndü ve tüm bebeklerini apartman boşluğuna attı. Han'a ise rest çeken Gülben, Esat'ı bırakmayacağını ancak Han'ın İnci'yi bile kaybederek tek başına kalacağını söyledi.