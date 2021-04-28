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Masumlar Apartmanı 31. son bölümde Esat, Gülben'e olan aşkını itiraf etti! Masumlar Apartmanı'nda Gülben değişimiyle şaşırttı

28.04.2021 01:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı 31. son bölümüyle ekrana geldi. Masumlar Apartmanı son bölümde Han'ın karşısına çıkan Esat, Gülben ile ilgili itiraflarda bulundu. Esat, Gülben'e ilgi duyduğunu ve onu mutlu etmek istediğini söyledi. Konuşmaları dinleyen Gülben ise büyük mutluluk yaşarken, Han'ın yaptıklarıyla yıkıldı. Han'a isyan eden Gülben adeta çılgına döndü. Esra'dan yardım isteyen Gülben'in değişimi ise herkesi şaşırttı. Masumlar Apartmanı sosyal medyada da gündem oldu.

Başrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın yer aldığı Masumlar Apartmanı 27 Nisan Salı akşamı yeni bölümüyle seyirciyle buluştu. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın 31. bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşandı.

ESAT, HAN'A GÜLBEN'E OLAN İLGİSİNİ İTİRAF ETTİ

Masumlar Apartmanı son bölümde Han'ın kovduğu Esat, Gülben'le olan ilgisini göstermeye devam etti. Apartmana gelen Esat, Han'ın karşısına çıktı. Esat, Gülben'e duyduğu ilgiyi açıkladı ve onu mutlu etmek istediğini söyledi. Bu konuşmalara şahit olan Gülben ise kısa süre de olsa hayatının en mutlu anlarını yaşadı.
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Ancak Han, Gülben'in bebeklerinden birini getirerek Esat'a onun yetişkin biri olmadığını hala bebekleriyle oynadığını söyledi.

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Esat ise Han'ın sözlerinden sonra "Bir daha sorun çıkarmayacağım" diyerek gitti.

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HAN'IN YAPTIKLARI GÜLBEN'İ ÇILDIRTTI!

Han'ın yaptıklarından sonra ise Gülben çılgına döndü ve tüm bebeklerini apartman boşluğuna attı. Han'a ise rest çeken Gülben, Esat'ı bırakmayacağını ancak Han'ın İnci'yi bile kaybederek tek başına kalacağını söyledi.

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Han ise yaptıklarından dolayı büyük üzüntü yaşadı.
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Değişme kararı alan Gülben, Esra'nın evine giderek yardım istedi. Esra ise Gülben'e en güzel elbiselerinden birini verdi ve makyaj yaptı.

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Gülben Esra sayesinde yaşadığı değişimle herkesi şaşırttı.

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NACİ'NİN YARDIM NOTUNU SAFİYE GÖRDÜ

Diğer yandan ise Han'ın kazan dairesinde rehin tuttuğu Naci ise yemek kabının içine yazdığı yardım notunu koydu. Evde Han'ın yemek kabını yıkayan Safiye ise Naci'nin notunu buldu. Baba Hikmet ise notu açarak Naci'nin yardım istediğini söyleyince Safiye büyük şok yaşadı.

MASUMLAR APARTMANI SOSYAL MEDYAYI SALLADI!

Masumlar Apartmanı son bölümdeki Esat, Han ve Gülben sahnesi sosyal medyada da gündem oldu. Twitter'da TT listesine giren dizi hakkında binlerce paylaşım yapıldı ve Merve Dizdar'ın oyunculuğuna övgü yağdırıldı. İşte o paylaşımlardan bazıları:

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Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Masumlar Apartmanı dizisi Birkan Sokullu Ezgi Mola Farah Zeynep Abdullah Merve Dizdar
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