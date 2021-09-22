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Masumlar Apartmanı 39. son bölüm final sahnesi! Hikmet öldü mü? Metin Coşkun diziden ayrıldı mı?

22.09.2021 01:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı, 39. son bölümüyle ekrana geldi. Masumlar Apartmanı'nın final sahnesinde ise, Safiye, Gülben, Neriman ve Han'ın babaları Hikmet, anılara daldığı sırada fenalaştı. Yere yığılan Hikmet'i ise karşı apartmandan evi dinleyen Rüya gördü. Eve gelen Rüya, Gülben ve Safiye'ye haber verdi. Babasının yanına koşan Neriman ise hareketsiz halini göründe şoke oldu. Peki Masumlar Apartmanı'na Hikmet öldü mü? Usta oyuncu Metin Coşkun diziden ayrıldı mı?

Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Melisa Şenolsun ve Tansel Öngel'in başrolleri paylaştığı Masumlar Apartmanı, 21 Eylül Salı akşamı 39. bölümüyle seyirciyle buluştu. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın son bölüm final sahnesinde ise büyük bir şok yaşandı.

Masumlar Apartmanı son bölümde karşı apartmandan Han'ın evini gözetleyen ve dinleyen Rüya, Hikmet'in fenalaşarak yere yığıldı gördü. Safiye ve Gülben ise babalarının durumundan haberdar olmadı. Koşarak eve giden Rüya kapıyı çalıp "Babanızın yardıma ihtiyacı var. Adam ölüyor gitsenize" dedi. Gülben, Safiye ve Neriman ise babalarını yerde hareketsiz yatarken buldu.

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Usta oyuncu Metin Coşkun'un canlandırdığı Hikmet karakterine ne olduğu ise yeni bölümde ortaya çıkacak.
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MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE ÖZETİ

Yaşananlardan sonra Safiye, eve bir başkasının girmiş olduğu gerçeğiyle yüzleşir.

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Evdekileri Rüya’nın getirdiği mikroplardan korumak adına radikal bir önlem alır.

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Safiye çaresizlik içinde çırpınırken ev halkı durumu düzeltmek için bu sefer farklı bir yol izler.

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Esat, Gülben’e sürpriz bir ziyaretçi getirir. Han ise yeniden kendi dünyasına saklanmayı seçer.

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Ancak artık otelden ayrılma vakti gelmiştir.

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Rüya sadece Han’ı değil, ailesini de yakından gözlemlemektedir.

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O sırada yaşanan bir gelişme, olayların seyrini değiştirir.

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