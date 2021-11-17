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Masumlar Apartmanı 47. bölüm final sahnesinde Aslıhan Gürbüz fırtınası esti! Han ve eski nişanlısı Ceylan yıllar sonra buluştu

17.11.2021 00:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı 47. son bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Masumlar Apartmanı son bölümde, diziye yeni katılan Aslıhan Gürbüz'ün canlandırdığı Ceylan karakteri damga vurdu. Han'ın eski nişanlısı olan Ceylan yıllar sonra ortaya çıktı. Ceylan'ın açtığı sergiye giden Han, eski nişanlısıyla karşı karşıya geldi. Ceylan, Han'a olan sevgisini ifade ederken, Han ise Ceylan'ın yaptığı resimlerde kendisini gördü.

Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Melisa Şenolsun, Tansel Öngel, Metin Coşkun, Atilla Şendil, Esra Coşkun, Uğur Uzunel, Gizem Katmer ve Emir Özden'in başrolleri paylaştığı Masumlar Apartmanı'nın 16 Kasım Salı akşamı 47. bölümüyle ekrana geldi.

CEYLAN VE HAN YILLAR SONRA BULUŞTU

Masumlar Apartmanı, Farah Zeynep Abdullah'ın Masumlar Apartmanı dizisine veda etmesiyle kan kaybetmişti. Bu ayrılığın ardından genç oyuncu Melisa Şenolsun'u kadrosuna dahil eden Masumlar Apartmanı, reyting listelerinde yine de beklenen başarıyı göstermemişti.

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2021 sezonundaki iddiasını korumayı hedefleyen Masumlar Apartmanı yapım şirketi bomba bir oyuncu transferi gerçekleştirdi. Masumlar Apartmanı'nın kadrosuna yeni bölümde ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz de kadroya katıldı.

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Aslıhan Gürbüz, dizide Han'ın gizemli eski nişanlısı Ceylan karakterini canlandırmaya başladı. Masumlar Apartmanı son bölüm final sahnesinde de Han ile Ceylan yıllar sonra yeniden karşı karşıya geldi.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ

Ufuk’un kapıya gelişinin ardından Safiye, Han’ın Rüya’ya karşı korumacı tavrını sorgular. Yaşanan tartışma sırasında Safiye’nin ağzından çıkan birtakım itiraflar Gülben’in kalbini daha da kırar ve evde iki kız kardeş arasında soğuk savaş başlar.

Kitapçının açılışı yaklaşırken Naci, Safiye’nin açılışa gelmeyecek oluşunun hüznü içindedir. Gülben, Esat’ı evliliği ertelemeye ikna etmek için çabalarken, Safiye’nin yaptığı bir şey Gülben’e ablasının geleceği için cesur bir adım attırır. Sonunda açılış gelir çatar. Naci, umutsuzca gözü kapıda Safiye’yi beklerken Han ise başka bir açılışa ve uzun zamandır ertelediği bir karşılaşmaya doğru yol almaktadır.


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