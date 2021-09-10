Masumlar Apartmanı dizisindeki o detay seyirciyi çıldırttı!

14 Eylül'de ikinci sezonuyla TRT ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Masumlar Apartmanı dizisi, yeni oyuncu seçimiyle izleyiciyi çıldırttı. Farah Zeynep Abdullah'ın sezon finalinde diziden ayrılmasıyla kadroya dahil olan Melisa Şenolsun, seyirci tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Melisa Şenolsun'un da bulunduğu yeni sezon afişine, sosyal medyadan tepki yağdı. Kullanıcılar, Şenolsun'un Farah Zeynep Abdullah'ın yerini tutamayacağını ve dizinin atmosferine yakışmadığını belirten binlerce yorumda bulundu. İşte tepki çeken o afiş:

Masumlar Apartmanı dizisinde İnci karakterine hayat veren ve sezon finalinde diziden ölerek ayrılan Farah Zeynep Abdullah'ın gidişi, izleyiciyi derinden sarsmıştı. Seyirci, Farah Zeynep Abdullah'ın yerine kimin geleceğini merak ederken, kadroya Melisa Şenolsun'un dahil olduğu haberi, magazin gündemine bomba gibi düştü. Henuz haberin gerçekliği tartışırken, Masumlar Apartmanı ikinci sezon fragmanında Melisa Şenolsun'un yer alması, seyircinin büyük bir çoğunluğunu hayal kırıklığına uğrattı.

Sosyal medyadan gelen yorumlar şu şekildeydi:

''İnci'yi çok seviyorduk, nasıl olacak hiç bilmiyorum..'

''Melisa Şenolsun, bu dizinin kalitesini bozar''

''1. sezon ile Masumlar Apartmanı bitmiştir. İnci’nin rolünü bitirerek hikayeyi bozdunuz. Şimdi Farah’ı unutturmak için yaptığınız bu saçmalık, heyecan verecek sanıyorsunuz. Bu sezon erken final olmazsa komedi izleyeceğiz.''

''Yeni oyuncu, çok vasat bir görüntü veriyor.''

''Han, yeni birisi olmadan iyileşemez miydi? İzlediğim tek diziydi, bu da diğerlerine benzedi.''

''Melisa Şenolsun kadar duygusunu gösteremeyen bir oyuncu yoktur sanırım. Mahvedeceksiniz diziyi, gözlerim kanıyor..''

MELİSA ŞENOLSUN KİMDİR?

24 Eylül 1996 tarihinde İzmir'de doğdu. İzmir Gelişim Koleji Anadolu Lisesi mezunu olan Melisa Şenolsun, Uğur Mumcu Bornova Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisidir. Kendisi gibi oyuncu olan Efecan Şenolsun'la kardeştir. Kariyerine 2015 yılında Türk dizisi Tatlı Küçük Yalancılar ile başladı. Kiralık Aşk dizisinde "Sude" karakterini canlandırdı. Daha sonra ise Umuda Kelepçe Vurulmaz adlı dizide Mert Yazıcıoğlu ile birlikte "Ceren" karakteriyle başrol oyuncu olarak yer aldı.

''YAMUK BURUN ÇOK HOŞUMA GİDİYOR''

Melisa Şenolsun son olarak Atiye dizisiyle izleyici karşısına çıktı. Güzellik algısını şöyle anlatıyor: ''Kendimi aynada gördüğüm için yorumlayamıyorum. Ben doğal olanı, kusurlu güzellikleri, estetik müdahaleye maruz kalmayan görüntüleri seviyorum. Mesela yüzünü çil basan insanlar, yamuk bir burun ya da cilt lekeleriyle dikkat çeken Winnie Harlow gibi yüzler çok hoşuma gidiyor.''

MELİSA ŞENOLSUN OYNADIĞI YAPIMLAR

-Sinema-

2017 Babam

2019 Güzelliğin Portresi

2021 Buluşma Noktası

-Televizyon-

2015 Tatlı Küçük Yalancılar

2015-2016 Kiralık Aşk

2016-2017 Umuda Kelepçe Vurulmaz

2018 Nefes Nefese

2020 Menajerimi Ara

2021 Masumlar Apartmanı

-Dijital-

2019-2021 Atiye

MASUMLAR APARTMANI KONUSU NEDİR?

Gülben ve Safiye obsesif davranışları olan iki kardeştir. Özellikle Safiye annesinin üzerinde yarattığı olumsuz rol modelliğin etkisindedir, davranışlarının arkasında bu neden yatmaktadır. Han ise kardeşlerin babalarıyla birlikte yaşadığı evde tek erkek kardeştir. Han'ın hayattaki temel amacı, sadakat duyduğu ailesini kollamaktır. Ancak Han'ın hayatı İnci'yi gördükten sonra değişecektir. Ona aşık olacak ve beraber mutlu olma amacı güdecektir. Han, tıpkı üç kardeşi gibi muhtelif davranış bozuklukları olan bir karakterdir, çocukluk travmaları onu çöp karıştırma ve biriktirmeye iterken öfke kontrolünde yaşadığı sorunlar "sahiplenme" ve cinsiyetçi davranışlar ekseninde İnci'ye karşı olan tavırlarında belirginleşecektir. Ailenin en küçük kardeşi Neriman ise günlük yaşamında ve ailesinde yaşadığı problemlerden etkilenmektedir. Onun okuldan edebiyat öğretmeni olan Naci ise ablası Safiye'nin eski sevgilisidir. Safiye'yi unutamayan Naci, aile apartmanının karşısındaki otele yerleşecektir.

Radyocu olan İnci, kardeşi ve dedesiyle beraber yaşamaktadır, bir kaza sonrasında tanışıp evlendiği Han'ın aile apartmanına tesadüfi bir şekilde taşınacaktır. İnci'nin huzursuzluğunun temel nedeni ise hayatındaki erkeklerdir. Babasından nefret eden İnci, kardeşi ve kendisine sahip çıkan dedesine duyduğu sadakat ve vefanın karşısında dedesinin korumacı davranışlarını sineye çekmek durumundadır. Eski nişanlısı Uygar da hayatında sorun yaratan erkekler arasındadır. İnci için Han o güne değin tanıdığı erkekler arasında farklı bir çizgi izlemektedir ve ani evliliği hem bu nedenle hem de ikisi için de hayatlarında sorun olarak gördükleri ailevi durumlara bir cevap niteliğindedir. Ancak Han'ın mansplaining tutum ve davranış farklılıkları İnci'ye onu yeteri kadar tanıyıp tanımadığı sorusunu sıkça sordurmaktadır.

Dizide Han ve İnci'nin yakın arkadaşları Esat ve Esra'dır. Esat Han'ın çocukluk arkadaşıyken aynı zamanda iş arkadaşlarıdırlar ve Han Esat'tan "tek arkadaşım" olarak bahsetmektedir. Esra ise İnci'nin radyodan arkadaşıdır ve beraber radyo yayını yapmaktadırlar. Dizide geriye dönüşler de sıklıkla kullanılarak karakterlerin ruh hâllerinin gelişimi ve yaşadıkları sorunların temellerine atıfta bulunulmaktadır.

MASUMLAR APARTMANI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizide ana mekân olarak kullanılan apartman İstanbul Beyoğlu'nda yer alan Temel Apartmanı'dır. Han'ın ofisi olarak geçen mekân ise İstanbul Büyükçekmece'de yer alan ve yapımı 2020'de tamamlanan Antik Dantel HQ/ Showroom'dur.



