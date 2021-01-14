Masumlar Apartmanı dizisine flaş transfer! Safiye'nin anneannesi Meryem'i kim oynayacak?

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı her hafta izleyicileri ekran karşısına kilitlemeyi başarıyor. Reytinglerin tüm kategorilerinde zirveyi kimseye kaptırmayan dizinin kadrosuna düğümleri çözecek çok önemli bir isim daha katılıyor.

SAFİYE'NİN ANNEANNESİ GELİYOR!

Dizinin başrol karakterlerinden biri olan Ezgi Mola'nın canlandırdığı Safiye'nin ve annesi Hasibe'nin neden bu durumda oldukları ve neler yaşadıkları diziye yeni katılacak karakter ile belli olacak. Diziye son katılacak isim Safiye'nin (Ezgi Mola) anneannesi olan Meryem karakteri olacak.

Safiye ve annesi Hasibe'nin hayatındaki travmaların nedeni de böylece açıklığa kavuşacak. Meryem rolü için bir süredir çok etkili bir oyuncu arayışına girildiği konuşuluyordu. Karaktere usta oyuncu Serpil Gül'ün hayat vereceği öğrenildi.

SERPİL GÜL KİMDİR?

Serpil Gül, 1962 yılında Ankara’da doğmuştur. Eğitimini Ankara Üniversitesi Dil tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nde tamamlamıştır. 2006 yılında rol aldığı Kırık Kanatlar dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.