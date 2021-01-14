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Masumlar Apartmanı dizisine flaş transfer! Safiye'nin anneannesi Meryem'i kim oynayacak?

14.01.2021 20:55 | Son Güncelleme:
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Masumlar Apartmanı dizisine flaş transfer! Safiye'nin anneannesi Meryem'i kim oynayacak?

TRT 1'in fenomen dizisi Masumlar Apartmanı kadrosuna bomba bir isim daha katılıyor. Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar'ın başrollerde oynadığı Masumlar Apartmanı'nda Safiye'nin anneannesi Meryem ortaya çıkacak. Dizideki yeni karakter sayesinde Safiye'nin neden bu durumda olduğunun düğümü çözülecek.

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı her hafta izleyicileri ekran karşısına kilitlemeyi başarıyor. Reytinglerin tüm kategorilerinde zirveyi kimseye kaptırmayan dizinin kadrosuna düğümleri çözecek çok önemli bir isim daha katılıyor.

SAFİYE'NİN ANNEANNESİ GELİYOR!

Dizinin başrol karakterlerinden biri olan Ezgi Mola'nın canlandırdığı Safiye'nin ve annesi Hasibe'nin neden bu durumda oldukları ve neler yaşadıkları diziye yeni katılacak karakter ile belli olacak. Diziye son katılacak isim Safiye'nin (Ezgi Mola) anneannesi olan Meryem karakteri olacak.

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Safiye ve annesi Hasibe'nin hayatındaki travmaların nedeni de böylece açıklığa kavuşacak. Meryem rolü için bir süredir çok etkili bir oyuncu arayışına girildiği konuşuluyordu. Karaktere usta oyuncu Serpil Gül'ün hayat vereceği öğrenildi.

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SERPİL GÜL KİMDİR?

Serpil Gül, 1962 yılında Ankara’da doğmuştur. Eğitimini Ankara Üniversitesi Dil tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nde tamamlamıştır. 2006 yılında rol aldığı Kırık Kanatlar dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.

Böyle Bitmesin, Benim İçin Üzülme, Hayata Beş Kala ve Yaralı Yürek dizilerinde rol almıştır.

Atv ekranlarında yayınlanan; başrolü Engin Akyürek ile Fahriye Evcen’in paylaştığı Ölene Kadar dizisinde Sabiha karakterini canlandırdı.

Serpil Gül tiyatronun en zor döneminde tiyatro okumaya kararı almıştır. 56 yaşında olan deneyimli tiyatrocumuz Serpil Gül Ankara Üniversitesi Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Ülkenin farklı şehirlerinde sayısız tiyatro oyunu oynayan Serpil Gül daha sonra gelen teklifler ile beyaz perdeye ve televizyon ekranlarına da adım atmıştır.

Serpil Gül ilk olarak Kırık Kanatlar dizisinde rol almış daha sonra ise Böyle Bitmesin, Benim İçin Üzülme dizilerinde hep önemli roller de yer almıştır. 2017 yılında Ölene Kadar dizisinde Sabiha karakterine hayat vermiş ve dizi çok tutmasa da Serpil Gül’ün oyunculuk başarısı çok beğenilmiş ve çok fazla teklif almıştır. Neredeyse tüm projelerde başrol anneliği rolünde yer almıştır.

Rol Aldığı Bazı Diziler:

Kırık Kanatlar ( TV Dizisi)
Böyle Bitmesin ( TV Dizisi)
Benim İçin Üzülme ( TV Dizisi)
Ölene Kadar ( TV Dizisi)
Bir Umut Yeter ( TV Dizisi)

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