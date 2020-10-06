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Masumlar Apartmanı Gülben kimdir? Merve Dizdar kimdir? Merve Dizdar kaç yaşında, nereli?

06.10.2020 23:16 | Son Güncelleme:
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Masumlar Apartmanı Gülben kimdir? Merve Dizdar kimdir? Merve Dizdar kaç yaşında, nereli?

TRT1 ekranlarında izleyicilerle buluşan Masumlar Apartmanı dizisi yeni bölümüyle ekranlara geldi. Yeni bölümde yaşanan gelişmeler nedeniyle Masumlar Apartmanı Gülben karakteri sosyal medyada oldukça konuşuldu. Peki, Masumlar Apartmanı Gülben kim? Merve Dizdar kimdir? Merve Dizdar kaç yaşında? Merve Dizdar nereli? İşte detaylar...

Masumlar Apartmanı dizisi yeni bölümüyle TRT1 ekranlarına geldikten sonra yeniden sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Özellikle Masumlar Apartmanı Gülben karakteri izleyiciler tarafından oldukça konuşuldu. Çok sayıda izleyici dizideki en sevdiği karakterin Gülben olduğunu söyledi. Sosyal medya kullanıcıları masumiyeti nedeniyle sevdikleri Gülben karakterinin yaşadıklarına ve hayal kırıklıklarına üzülüyor. Peki, Masumlar Apartmanı Gülben kim? Merve Dizdar kaç yaşında? Merve Dizdar nereli? İşte tüm merak edilenler...

Masumlar Apartmanı Gülben kimdir? Merve Dizdar kimdir? Merve Dizdar kaç yaşında, nereli?

MASUMLAR APARTMANI GÜLBEN KİMDİR?

Dizide ailenin en sessiz ve en göze batmayan, herhangi bir konuda fikri sorulmayan üyesi Gülben ünlü oyuncu Merve Dizdar tarafından canlandırılıyor. Tüm yaşamını ablası Safiye’nin boyunduruğu altında geçirmiş olan Gülben karakteri kimseden sevgi görmediği için zor bir hayata sahip. Bu nedenle de tüm kurtuluşu aşkta arıyor ve sık sık olmayacak hülyalara kapılıyor.

Masumlar Apartmanı Gülben kimdir? Merve Dizdar kimdir? Merve Dizdar kaç yaşında, nereli?

MERVE DİZDAR KİMDİR?

25 Haziran 1986 İzmir doğumlu olan Merve Dizdar yaş olarak şu anda 34 yaşında. Son dönemde yer aldığı projeler ile adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu ilk olarak Aksanat Çocuk Oyunları ile tanındı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk bölümünden mezun olan oyuncu, Kadir Has Üniversitesi’nde de ileri oyunculuk programında yüksek lisans yaptı. Ünlü oyuncu tiyatro kariyerine ise Semaver Kumpanya ile başladı. Şimdi ise Craft Tiyatro’da tiyatro kariyerini devam ettiriyor.

İlk sinema deneyimini ise Cem Davran ile oynadığı Bir Ses Böler Geceyi filminde yapan Merve Dizdar oynadığı diziler ile adım adım adından söz ettirmeyi ve geniş bir hayran kitlesi edinmeyi başardı. Ünlü oyuncunun rol aldığı diziler arasında Kavak Yelleri, Geniş Aile, Doksanlar, Çılgın Dershane Üniversite, Beş Kardeş ve Bir Yastıkta bulunuyor. Oyuncu aynı zamanda TRT Çocuk kanalında Arkadaşım Bıdı ve 23 Nisan şenliğe doğru isimli programların sunuculuğunu yaptı. Aynı zamanda ünlü oyuncu bir internet dizisi olan 7Yüz’de de rol aldı.

Merve Dizdar filmleri arasında Mandıra Filozofu, Yok Artık 2 ve Bir Aşk İki Hayat bulunuyor. Aynı zamanda oyuncu son olarak rol aldığı sinema filmi olan Eltilerin Savaşı’nda Gupse Özay ile kamera karşısına geçti ve film gişede önemli bir başarı elde ederek adından uzunca süre söz ettirdi. Dizdar şimdi de Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Gülben karakteriyle konuşulmaya ve geniş bir hayran kitlesi edinmeye devam ediyor. Ünlü oyuncu eşi Gürhan Altundaşar ile 2018 yılında dünya evine girdi.

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