Masumlar Apartmanı Gülben kimdir? Merve Dizdar kimdir? Merve Dizdar kaç yaşında, nereli?

Masumlar Apartmanı dizisi yeni bölümüyle TRT1 ekranlarına geldikten sonra yeniden sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Özellikle Masumlar Apartmanı Gülben karakteri izleyiciler tarafından oldukça konuşuldu. Çok sayıda izleyici dizideki en sevdiği karakterin Gülben olduğunu söyledi. Sosyal medya kullanıcıları masumiyeti nedeniyle sevdikleri Gülben karakterinin yaşadıklarına ve hayal kırıklıklarına üzülüyor. Peki, Masumlar Apartmanı Gülben kim? Merve Dizdar kaç yaşında? Merve Dizdar nereli? İşte tüm merak edilenler...

MASUMLAR APARTMANI GÜLBEN KİMDİR?

Dizide ailenin en sessiz ve en göze batmayan, herhangi bir konuda fikri sorulmayan üyesi Gülben ünlü oyuncu Merve Dizdar tarafından canlandırılıyor. Tüm yaşamını ablası Safiye’nin boyunduruğu altında geçirmiş olan Gülben karakteri kimseden sevgi görmediği için zor bir hayata sahip. Bu nedenle de tüm kurtuluşu aşkta arıyor ve sık sık olmayacak hülyalara kapılıyor.

MERVE DİZDAR KİMDİR?

25 Haziran 1986 İzmir doğumlu olan Merve Dizdar yaş olarak şu anda 34 yaşında. Son dönemde yer aldığı projeler ile adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu ilk olarak Aksanat Çocuk Oyunları ile tanındı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk bölümünden mezun olan oyuncu, Kadir Has Üniversitesi’nde de ileri oyunculuk programında yüksek lisans yaptı. Ünlü oyuncu tiyatro kariyerine ise Semaver Kumpanya ile başladı. Şimdi ise Craft Tiyatro’da tiyatro kariyerini devam ettiriyor.