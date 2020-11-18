Masumlar Apartmanı'na flaş transfer! Tansel Öngel, Safiye'nin eski sevgilisi Naci rolüyle kadroya katıldı

Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar'ın başrollerde oynadığı Masumlar Apartmanı'nın 17 Kasım Salı ekrana gelen 10. son bölüm final sahnesinde herkesi şaşırtan bir sürpriz yaşandı. Safiye'nin lise aşkı Naci ortaya çıktı. Yıllar önce kendisinin sebep olduğu bir kaza sonucunda, lise aşkı Naci'nin öldüğünü sanan Safiye, hayatının şokunu yaşadı. Safiye bir türlü unutamadığı eski sevgilisi Naci'nin, yaşadığını ve karşı apartmanlarına taşındığını gördü.

SAFİYE'NİN UNUTAMADIĞI AŞKI NACİ KİM?

Neriman'ın edebiyet öğretmeni olan Naci, Safiye'nin izini bulmasının ardından ona yakın olabilmek için karşı apartmana taşındı. Final sahnesinde ortaya çıkan Naci'nin yüzü henüz gösterilmedi. Son sahnede Naci'nin sadece elindeki yanık izi gösterildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dizide Safiye'nin aşkı Naci'yi oyuncu Tansel Öngel'in oynayacağını duyurdu.

Yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Çağrı Lostuvalı'nın oturduğu Masumlar Apartmanı'nda Naci rolünü canlandıracak Tansel Öngel, diziye 11. bölümde dahil olacak.



