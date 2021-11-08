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Masumlar Apartmanı'na katılan Aslıhan Gürbüz, kardeşinin düğününde coştu

08.11.2021 22:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masumlar Apartmanı dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz, erkek kardeşi Mustafa Ayhan Gürbüz'ün düğününde görüntülendi. Güzel oyuncu, Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapılan düğünde çiftetelli oynayarak eğlendi.

Ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz, TRT 1'de ekrana gelen Masumlar Apartmanı'nda Han'ın eski sevgilisi Ceylan karakterini canlandıracak.

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Yeni rolüyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Aslıhan Gürbüz, Bursa'nın İnegöl ilçesinde kardeşi Mustafa Ayhan Gürbüz ile Melike Yıldız'ın düğün törenine katıldı.

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Masumlar Apartmanı'na bomba transfer! Ceylan rolünü Aslıhan Gürbüz canlandıracakMasumlar Apartmanı'na bomba transfer! Ceylan rolünü Aslıhan Gürbüz canlandıracak

KARDEŞİ İLE BENZERLİĞİ DİKKATLERDEN KAÇMADI

Düğünde maske ve mesafe kurallarına riayet eden ünlü oyuncu, kardeşi ve gelin ile çiftetelli oynadı.

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Masumlar Apartmanı dizisinde rol alan oyuncu, geline altın takarak mutluluklar diledi.

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Gürbüz'ün kardeşi ile benzerliği ise dikkat çekti.

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Aslıhan Gürbüz
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