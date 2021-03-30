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Masumlar Apartmanı neden yok? TRT 1'den Masumlar Apartmanı açıklaması!

30.03.2021 20:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı son dakika kararıyla yayın akışından çıkartıldı. Masumlar Apartmanı'nın merakla beklenen 28. yeni bölümü 30 Mart Salı akşamı ekrana gelmedi. TRT'den yapılan açıklamada ise Türkiye-Letonya maçının TRT Spor yerine TRT 1'de yayınlanacağı ve bu nedenle Masumlar Apartmanı dizisinin ekrana bir hafta ara verdiği belirtildi.

Masumlar Apartmanı neden yok? TRT 1'den Masumlar Apartmanı açıklaması!

Başrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın yer aldığı Masumlar Apartmanı'nın bu akşam ekrana gelmesi beklenen 28. yeni bölümü sürpriz bir kararla TRT 1'in yayın akışından çıkartıldı.

MİLLİ MAÇ NEDENİYLE MASUMLAR APARTMANI EKRANA ARA VERDİ

TRT 1 ekranlarında Masumlar Apartmanı yerine 'Rafadan Tayfa Göbeklitepe' filmi ekrana geldi. 21.45'de başlayacak olan Türkiye-Letonya maçının ise daha önce TRT Spor'da açıklanmıştı. Maç sürpriz bir kararla TRT 1 ekranlarına alınınca, Masumlar Apartmanı da yayınlanmadı.

"EN MASUM GEREKÇEYLE BİR HAFTA ARA"

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TRT 1 ve Masumlar Apartmanı'nın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Masumlar Apartmanı’na en masum gerekçeyle bir hafta ara. Gelen yoğun talep üzerine A Milli Futbol Takımımızın Letonya mücadelesi TRT 1 ekranında olacak" ifadeleri kullanıldı.

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TRT 1 Masumlar Apartmanı dizisi
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