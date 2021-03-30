Masumlar Apartmanı 28. bölümde neler olacak? Han'ın kazan dairesindeki fare sırrı ortaya çıkıyor! İşte Masumlar Apartmanı yeni bölüm konusu, fotoğrafları ve fragmanı

Başrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın yer aldığı Masumlar Apartmanı, izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı 30 Mart Salı akşamı 28. yeni bölümüyle ekrana gelecek.

Yeni bölümde evdeki herkesin farklı farklı hareket etmesi Safiye’yi bile çileden çıkarıyor. Sürekli Safiye’nin aklına giren annesi hem Gülben’den hem Neriman’dan hem de Baba’nın yaptıklarından her zaman olduğu gibi Safiye’yi mesul tutuyor.

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İnci henüz Han’ın psikiyatristin odasında attığı kahkahaların etkisinden kurtulamamışken, Han’ın rahat tavırları karşısında daha da endişelenir.

Gülben, öğlen uykusunda yine altına kaçırır ama bu kez radikal bir karar alır.

Bu karar sadece Gülben’i değil, evdeki tüm dengeyi sarsar.

Safiye, Gülben’i kararından döndürmeye çalışırken Han ve İnci gelir.

Neriman’ın odasında kilitli olduğunu öğrenmeleri, büyük bir krizin başlangıcı olur.