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  4. Masumlar Apartmanı 28. bölümde neler olacak? Han'ın kazan dairesindeki fare sırrı ortaya çıkıyor! İşte Masumlar Apartmanı yeni bölüm konusu, fotoğrafları ve fragmanı

Masumlar Apartmanı 28. bölümde neler olacak? Han'ın kazan dairesindeki fare sırrı ortaya çıkıyor! İşte Masumlar Apartmanı yeni bölüm konusu, fotoğrafları ve fragmanı

30.03.2021 00:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı'nın 28. yeni bölümünde şaşırtan gelişmeler yaşanacak. Masumlar Apartmanı yeni bölümde Gülben, Neriman ve babaları Hikmet'in garip tavırları Safiye'yi şoke edecek. Diğer yandan ise İnci, Han'ın psikiyatristin odasında attığı garip kahkahaların etkisinden kurtulamıyor. Han'ın ise geçmişiyle ilgili bir anısı daha ortaya çıkacak. Han'ın kazan dairesindeki fare sırrı herkesi şoke edecek. İşte Masumlar Apartmanı yeni bölüm özeti ve fotoğrafları.

Başrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın yer aldığı Masumlar Apartmanı, izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı 30 Mart Salı akşamı 28. yeni bölümüyle ekrana gelecek.

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Yeni bölümde evdeki herkesin farklı farklı hareket etmesi Safiye’yi bile çileden çıkarıyor. Sürekli Safiye’nin aklına giren annesi hem Gülben’den hem Neriman’dan hem de Baba’nın yaptıklarından her zaman olduğu gibi Safiye’yi mesul tutuyor.

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MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola'dan Naci paylaşımı: Sen de unutma beni! Tansel Öngel Masumlar Apartmanı'ndan ayrıldı mı?Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola'dan Naci paylaşımı: Sen de unutma beni! Tansel Öngel Masumlar Apartmanı'ndan ayrıldı mı?

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İnci henüz Han’ın psikiyatristin odasında attığı kahkahaların etkisinden kurtulamamışken, Han’ın rahat tavırları karşısında daha da endişelenir.

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Gülben, öğlen uykusunda yine altına kaçırır ama bu kez radikal bir karar alır.

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Masumlar Apartmanı'nda Gülben'in değişimi şoke etti! Masumlar Apartmanı 27. son bölümde Safiye, Han, İnci ve Gülben'li final sahnesiMasumlar Apartmanı'nda Gülben'in değişimi şoke etti! Masumlar Apartmanı 27. son bölümde Safiye, Han, İnci ve Gülben'li final sahnesi

Bu karar sadece Gülben’i değil, evdeki tüm dengeyi sarsar.

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Safiye, Gülben’i kararından döndürmeye çalışırken Han ve İnci gelir.

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Neriman’ın odasında kilitli olduğunu öğrenmeleri, büyük bir krizin başlangıcı olur.

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Evde herkesin arası gerginken Neriman’ın beklenmedik planını devreye sokması ise daha büyük sorunları beraberinde getirir.

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Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Masumlar Apartmanı dizisi Birkan Sokullu Ezgi Mola Farah Zeynep Abdullah Merve Dizdar
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