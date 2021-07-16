Masumlar Apartmanı'nın Esat'ı Uğur Uzunel yeni rolü için hazırlıklara başladı!

“Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz” dizisinin İlyas Çakırbeyli’si Ozan Akbaba’nın hem proje tasarımını yaptığı hem de senaryosunu yazdığı sinema filmi Anka’da, Ozan Akbaba ile birlikte başrolleri paylaşacak Uğur Uzunel, yine Akbaba ile birlikte ileri sürüş teknikleri eğitimine başladı.

Mgx Film’in yapımcılığını üstlendiği, Filinta ve Halka dizilerinin başarılı yönetmeni Süleyman Mert Özdemir’in yöneteceği film sıfırı tüketmiş bir adamın arabalara olan tutkusu ile tekrar ayağa kalkma öyküsünü anlatıyor.





