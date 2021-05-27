Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılıyor!

Başrollerinde Ezgi Mola, Merve Dizdar,Birkan Sokullu ve Farah Zeynep'in yer aldığı TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda şok bir ayrılık yaşanacak. Gülseren Budayıcıoğlu'nun 'Madalyonun İçi' adlı romanından uyarlanan Masumlar Apartmanı dizisinde sezon boyunca İnci karakterini canlandıran Farah Zeynep Abdullah'ın kulaktan kulağa ayrılacağı iddiaları dolaşırken son kararı ortaya çıktı.

FENOMEN DİZİDE ŞOK AYRILIK

OGM medya imzalı Masumlar Apartmanı'nda aylardır İnci'ye hayat veren Farah Zeynep Abdullah'ın diziden ayrılacağı iddiaları sık sık gündeme geliyordu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre TRT için çekilen diziden İnci'nin ayrılacağı kesinleşti. Zaman zaman çok ağır dramatik sahnelerin çekildiği dizide çok yorulduğunu ve ayrılmak istediğini belirten oyuncunun sezon finalinde ekibe veda edeceği ortaya çıktı.

MASUMLAR APARTMANI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Fenomen dizinin konusu ise, "Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı ,yaptığı bir kazadan dolayı tamamen değişiyor. İnci’nin yaşadığı kazada onu Han ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Safiye , Gülbe ve Neriman yaşamı takıntılarla dolu üç kız kardeştir. Evin babalığını üstlenen

Han ise hasta babalarının da içinde bulunduğu bu aileyle gerçek dünyayla arasındaki tek bağlantıdır.

