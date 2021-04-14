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Masumlar Apartmanı’nın İnci’si Farah Zeynep Abdullah ifşa etti: İşte sette en çok...

14.04.2021 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1’in bu sezona damga vuran yapımı Masumlar Apartmanı dizisi zirvedeki yerini sağlamlaştırarak yoluna devam ediyor. Dizinin hayranları sosyal medya üzerinden Masumlar Apartmanı’nın birbirinden başarılı oyuncularını sıkı bir şekilde takip ediyor. Oyuncular da takipçilerini gülümseten paylaşımlar yapmayı ihmal etmiyor.

Masumlar Apartmanı’nın İnci’si Farah Zeynep Abdullah ifşa etti: İşte sette en çok...

Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar’ın yanı sıra Metin Coşkun ve Atilla Şendil gibi iki deneyimli ismin rol aldığı Masumlar Apartmanı dizisi her hafta hayranlarını şaşırtmayı başarıyor. Genç oyuncular Gizem Katmer ve Emir Özden’in oyunculukları da ayrı bir başarı hikayesi. Şimdiden izleyicilerin hafızasına kazındılar oyunculuklarıyla. Yine Esra Ruşan ve Uğur Uzunel de başarılı performanslarıyla dikkat çeken isimler.

MASUMLAR APARTMANI DİZİSİNİN SETİNDEN EĞLENCELİ ANLAR

Masumlar Apartmanı izleyicisi diziyi şaşkınlıkla takip ederken, dizinin oyuncuları ise sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla takipçilerini gülümsetmeyi başarıyor. Dizide çifti canlandıran Birkan Sokullu ve Farah Zeynep Abdullah, kamera arkasında da eğlenceli anlar yaşıyorlar. Kimi zaman sosyal medyaya da yansıyor bu keyifli anlar.

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Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu ile oynadığı bir sahne sonrasında yukarıdaki paylaşımı yaptı. Sokullu’nun elindeki yarayı göstererek “Kanıyla canıyla oynar, can partnerim” notunu düştü fotoğrafa. Görünen o ki hayli şiddetli bir sahne geliyor dizide! Birkan Sokullu’nun parmağı kanıyor. Bir kapıya vururken kanattığı da fotoğrafta görülmekte.

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Aşağıda ise Farah Zeynep Abdullah, bir başka fotoğrafa “Soranlara sormayanlara, çekimlerde en çok gülen Birkan Sokullu’dur” notunu düşmüş.

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Birkan Sokullu’nun dizideki snop hali ve sosyal medyadaki mesafeli hallerine bakılınca bu duruma inanmak biraz güç ama partneri durumu açıkça ifşa etmiş ele güne.

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Masumlar Apartmanı dizisi Birkan Sokullu Ezgi Mola Farah Zeynep Abdullah Merve Dizdar
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