Masumlar Apartmanı 29. son bölüm final sahnesi! Esra'ya ne oldu? Han kazan dairesinde kimi saklıyor?

Başrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın yer aldığı Masumlar Apartmanı 13 Nisan Salı akşamı yeni bölümüyle seyirciyle buluştu. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın 29. bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşandı.
Masumlar Apartmanı son bölümde Han gittiği psikiyatrın ofisinde sinir krizi geçirerek, agresif tavır sergileyen bir hastanın boğazına sarılıyor. Han doktorun kendi hakkındaki yaptığı 'sınırda kişilik bozukluğu' teşhisini görüyor. Diğer yandan ise Han'ın Esat'ı Gülben'den uzak durması için tehdit ettiği ve ardından ise Esat'ın işten ayrıldığı ortaya çıktı. Esat'ın ise Han'a "Gülben'den vazgeçmeyeceğim" diye demesi dikkat çekti. Ancak Esat'ın ortadan kaybolması ve telefonunu da açmaması Gülben ve Esra'yı şüphelendirdi.
Dizide Han'ın apartmanının bodrum katında zincire bağlayarak zorla tuttuğu kişinin kim olduğu ise ortaya çıkmadı. Bir sahnede ise Han'ın zorla tuttuğu kişiye sandviç, gazoz ve kitap götürmesi akıllara Safiye'nin unutamadığı aşkı Naci'yi getirdi.
Ancak tutsak edilen kişinin zincirlerle borulara vurarak çıkardığı sesleri Esra duydu. Gece yarısı evinden çıkarak sesleri takip eden Esra, kazan dairesinin kapısına geldi.
İçeride birinin tutulduğunu anlayan Esra'nın aklına ortadan kaybolan Esat geldi. Esra, "Esat" diye bağırarak kapıyı açmaya çalıştı. Ancak o sırada arkadan gelen biri Esra'nın başına vurarak bayılttı. Esra'ya saldıran kişinin Han mı yoksa başka biri mi olduğu ise ortaya çıkmadı.
Masumlar Apartmanı son bölümünde Twitter'da TT listesinde ilk sırada yer aldı. Twitter kullanıcıları diziyle ilgili çok sayıda paylaşım yaptı. İşte o paylaşımlardan bazıları.
Neriman’ın kaçma teşebbüsü başta Han olmak üzere herkesi şoke etmiştir. Safiye tam bir kriz halindedir.
Evde durumlar iyice gerilir.
İnci’nin Neriman hakkında öğrendiği bir gerçek, olayların seyrini değiştirir ve Han duruma müdahale eder.
Neriman, her şeyden vazgeçmiş, hayatla bağlarını koparmış gibidir.
Ege ise hem Neriman’ı hayal kırıklığına uğratmanın hem de ona ulaşamamanın sıkıntısıyla çaresizce çırpınır.
Gülben’in yaşadığı soruna çözüm arayışına giren İnci, ona yardım etmek için bazı adımlar atar. Ancak her zamanki gibi Safiye’yle karşı karşıya gelir.
Yağmur’un hastalarından biriyle yaşadığı karşılaşma, Han’ın canını sıkar.
Esra ise Esat’a ulaşamadığı için başına bir şey gelmiş olma ihtimalini düşünmeye başlar.
Kafasındaki şüphe son derece korkutucudur ancak gerçeğe ulaşmak için bu korkunun onu durdurmasına izin vermez.
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