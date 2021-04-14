Masumlar Apartmanı 29. son bölüm final sahnesi! Esra'ya ne oldu? Han kazan dairesinde kimi saklıyor?

Başrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın yer aldığı Masumlar Apartmanı 13 Nisan Salı akşamı yeni bölümüyle seyirciyle buluştu. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın 29. bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşandı. HAN VE ESAT ARASINDA GÜLBEN KAVGASI! Masumlar Apartmanı son bölümde Han gittiği psikiyatrın ofisinde sinir krizi geçirerek, agresif tavır sergileyen bir hastanın boğazına sarılıyor. Han doktorun kendi hakkındaki yaptığı 'sınırda kişilik bozukluğu' teşhisini görüyor. Diğer yandan ise Han'ın Esat'ı Gülben'den uzak durması için tehdit ettiği ve ardından ise Esat'ın işten ayrıldığı ortaya çıktı. Esat'ın ise Han'a "Gülben'den vazgeçmeyeceğim" diye demesi dikkat çekti. Ancak Esat'ın ortadan kaybolması ve telefonunu da açmaması Gülben ve Esra'yı şüphelendirdi. KAZAN DAİRESİNDE KİM VAR? Dizide Han'ın apartmanının bodrum katında zincire bağlayarak zorla tuttuğu kişinin kim olduğu ise ortaya çıkmadı. Bir sahnede ise Han'ın zorla tuttuğu kişiye sandviç, gazoz ve kitap götürmesi akıllara Safiye'nin unutamadığı aşkı Naci'yi getirdi.