Masumlar Apartmanı’nın İnci’si gizli gizli Safiye’yi çekti... Ezgi Mola da altta kalmadı

Salı akşamları TRT1’de yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisi, bu hafta 25. bölümü ile ekrandaydı. İlk günden beri büyük bir merak ve heyecanla izlenen dizi, hikayesi kadar oyunculukları ile de çok konuşuluyor.

Masumlar Apartmanı dizisinin popülerleşmesiyle birlikte, dizinin hayranları oyuncuları sosyal medyadan yakın takibe başladı. Özellikle takipçi sayıları çok fazla olan ünlü isimlerin sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarda, kimi zaman gecenin bir yarısına kadar sette olduklarını gösteren paylaşımlar da buna bir örnek.

MASUMLAR APARTMANI’NIN İNCİ’SİYLE SAFİYE’Sİ KARŞI KARŞIYA

Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı İnci karakteriyle hayranlarından tam puan alan Farah Zeynep Abdullah, çekimlerin arka planından bir fotoğraf paylaştı.

Masumlar Apartmanı’nın İnci’si Farah Zeynep Abdullah daha önce de Ezgi Mola’yı aynı şekilde tabure üstünde uyuklarken yakalamıştı.

Bu kez Mola’nın yanında, dizide babasını oynayan usta isim Metin Coşkun da var. İki oyuncu, üzerinde dizideki kostümleriyle tabure üzerinde yorgunluktan uyuyakalmışlar.