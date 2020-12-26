Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer doğum gününü kutladı! Sosyal medyada olay oldu

Başrollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Farah Zeynep Abdullah'ın rol aldığı Masumlar Apartmanı dizisi kadrosunda yer alan genç yetenek Gizem Katmer dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer geçtiğimiz gün yeni yaşını kutladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer güzelliği ile herkesi büyülerken dizideki görüntüsünden çok farklı olduğunu da gösterdi.

Merve Dizdar ve Ezgi Mola Masumlar Apartmanı'nda kız kardeşleri Neriman rolüne hayat veren Gizem Katmer'in doğum gününü sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşım ile kutladı.

