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Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer doğum gününü kutladı! Sosyal medyada olay oldu

26.12.2020 17:05 | Son Güncelleme:
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Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer doğum gününü kutladı! Sosyal medyada olay oldu

TRT1'de ekrana getirilen başrollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Farah Zeynep Abdullah gibi başarılı isimlerin rol aldığı Masumlar Apartmanı dizisinde hayat verdiği Neriman karakteri ile yıldızı parlayan genç oyuncu Gizem Katmer doğum gününü kutladı. Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer doğum günü paylaşımları ile sosyal medyada ilgi odağı oldu. Merve Dizdar ve Ezgi Mola, Gizem Katmer'in doğum günün yaptıkları paylaşım ile kutladı.

Başrollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Farah Zeynep Abdullah'ın rol aldığı Masumlar Apartmanı dizisi kadrosunda yer alan genç yetenek Gizem Katmer dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer geçtiğimiz gün yeni yaşını kutladı.

Ekran Alıntısı

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer güzelliği ile herkesi büyülerken dizideki görüntüsünden çok farklı olduğunu da gösterdi.

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Merve Dizdar ve Ezgi Mola Masumlar Apartmanı'nda kız kardeşleri Neriman rolüne hayat veren Gizem Katmer'in doğum gününü sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşım ile kutladı.

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