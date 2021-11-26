Masumlar Apartmanı'nın Rüya'sı Melisa Şenolsun ve Ekin Mert Daymaz el ele yakalandı

TRT1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde Rüya karakterini oynayan Melisa Şenolsun yeni aşkıyla gündemde. Şenolsun, kısa bir süre önce kendisi gibi oyuncu Ekin Mert Daymaz ile aşk yaşamaya başladı.

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz kameralarına takılan ikili, Cihangir'de el ele yürürken görüntülendi. 1 aydır aşk yaşadığı ortaya çıkan ünlü çiftin, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiği ve bu nedenle sosyal medyada da birbirlerini takibe almadığı öğrenildi.

Çapkınlığıyla tanınan Ekin Mert Daymaz, daha önce Hande Erçel, Melisa Döngel ve Eliz Sakuçoğlu ile aşk yaşarken Şenolsun da son olarak Umut Evirgen ile birlikteydi.

MELİSA ŞENOLSUN GÖRÜNTÜLERİ YOK SAYDI

Melisa Şenolsun iddiaların ardından "Kalbim boş" paylaşımı yaparak herkesi şaşırttı.





