Masumlar Apartmanı'nın Rüya'sı Melisa Şenolsun yatak pozuyla dikkat çekti! Güzelliği büyüledi...

Her paylaşımıyla beğeni yağmuruna tutulan güzel oyuncu Melisa Şenolsun, Instagram hesabından nefes kesen paylaşımlara imza atmaya devam ediyor. Son olarak yatak pozu veren güzel oyuncu, güzelliğiyle adeta göz kamaştırdı.
25 yaşındaki güzel oyuncu Melisa Şenolsun, cesur pozlarıyla Instagram'ı sallamaya devam eden ünlü isimler arasında yer alıyor.
Son olarak yatak pozu veren başarılı oyuncunun güzelliğini görenler adeta büyülendi.
İşte güzel oyuncunun bazı Instagram pozları;
Ayakkabı ve çantalarda yaz fırsatı
Stanley termos ve soğutucu çantalar
Küçük ev aletleri ve aksesuarlar
Mangallar, barbeküler ve aksesuarları
Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum