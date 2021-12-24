Masumlar Apartmanı'nın Rüya'sı ve Esra'sı tepki gösterdi! "İsterse dolar 1 TL olsun"

Masumlar Apartmanı'nın Rüya'sı Melisa Şenolsun ve Esra karakteriyle gönüllere taht kuran Esra Ruşan sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Türkiye'de artarak devam eden şiddet olaylarına dair çıkan haberleri gören iki oyuncu sinirlerine hakim olamadı. Esra Ruşan duygu ve düşüncelerini sosyal medyadan paylaşınca onu Melisa Şenolsun da destekledi.

İkilinin yaptığı paylaşımla şunlar yazıyordu:

"Çocuk dövmek suç değil hâlâ bu ülkede, kadın öldürmek hâlâ suç değil bu ülkede. İsterse dolar bir TL olsun, ne olursa olsun. Sen kendi ülkenin insanını erkek şiddetinden koruyamıyorsun. Elimiz kolumuz bağlı..."

