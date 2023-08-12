Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola karnı burnunda pozlarını paylaştı! Fit haliyle dikkat çekti

Mustafa Aksakallı ile aile arasında bir nikahla evlenen Ezgi Mola, anne olmak için gün sayıyor. Ünlü çiftin bir erkek çocukları olacak. Alaçatı'da tatilde olan Ezgi Mola, bikinili pozlarını paylaştı. Karnı burnunda hallerine yorum yağdı.

Ünlü oyuncu, 8 Mayıs'ta gerçekleşen nikahtan kısa bir süre sonra hamile olduğunu açıklamıştı.

Hamilelik haberini "İstedim oldu" diyerek açıklayan Ezgi Mola, "Şu ana kadar sadece eşim ve ailem biliyordu" ifadelerini kullanmıştı.

Bir süredir tatilde olan Mola, deniz kenarında poz verdi. Hamileliği süresince karnını çok göstermeyen ünlü oyuncu bu kez bikinili pozlarını paylaştı.

6 aylık hamile olmasına rağmen fit haliyle dikkat çeken Mola'ya kullanıcılardan 'Bebek yaradı', 'Hamile ama çok güzel', 'Sağlıkla kucağa almak nasip olsun' gibi yorumlar yapıldı.





