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Masumlar Apartmanı'nın Safiye’si Ezgi Mola'nın ev temizliği! Sevgilisi iMustafa Aksakallı set ekibine seslendi

11.05.2021 21:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola ev temizliğinde hızını alamadı. Sevgilisi Mustafa Aksakallı, Ezgi Mola'nın temizlik yaptığı anları paylaşarak Masumlar Apartmanı'nın set ekibine seslendi.

Başrollerini Farah Zeynep Abdullah, Merve Dizdar ve Birkan Sokullu ile paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye karakterini canlandıran Ezgi Mola, sevgilisi Mustafa Aksakallı'yı isyan ettirdi.

Dizide oynadığı Safiye karakterinin temizlik takıntısı bir kişiliğe sahip olması Ezgi Mola'yı gerçek hayatta da etkiledi. Aksakallı, tıpkı dizide oynadığı Safiye karakteri gibi tüm evi baştan aşağı temizleyen Ezgi Mola'nın o hallerini sosyal medya hesabında yayınlayarak set ekibine seslendi.

Ezgi Mola'nın çamaşır astığı evi süpürdüğü ve toz aldığı anları kayıt altına alarak Instagram'ın hikaye kısmında yayınlayan Aksakallı, "Korkuyorum Safiye bizim evde" dedi.

Art arda paylaşımlarda bulunan Mustafa Aksakallı, şunları söyledi:

"Baktıkça gülesim geliyor, sinirlerim bozuldu. Rejiden beni duyan varsa bu kızı hemen sete çağırsın"


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Anahtar Kelimeler:
Masumlar Apartmanı dizisi Ezgi Mola
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