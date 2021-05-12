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Masumlar Apartmanı 33. son bölüm final sahnesinde Naci ve Safiye kavuştu! Bir ilke imza atan Safiye, Naci'ye sarıldı!

12.05.2021 00:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı 33. son bölümüyle ekrana geldi. Masumlar Apartmanı son bölüm finaline ise Safiye ve Naci'nin kavuşması damga vurdu. Naci'yi uzun süre sonra karşısında gören Safiye bir ilke imza attı. Safiye bir an bile düşünmeden Naci'ye sarıldı. Naci ve Safiye'nin romantik anları ise Masumlar Apartmanı'nın son bölümüne damga vurdu.

Başrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın yer aldığı Masumlar Apartmanı 11 Mayıs Salı akşamı yeni bölümüyle seyirciyle buluştu. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın 33. bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşandı.

Masumlar Apartmanı son bölümde Naci, Han'ın götürdüğü hastaneden kaçmayı başardı. Han ise Naci'nin her şeyi İnci'ye de anlatacağını düşünerek büyük üzüntü yaşadı. Naci ise uzun bir aradan sonra apartmana gelerek Safiye'nin karşısına çıktı. Naci'yi karşısında gören Safiye gözyaşlarına boğuldu ve bir ilke imza attı. Safiye hiç düşünmeden Naci'ye sarıldı.

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MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ

Han, sonunda Naci’yi doktora götürür ancak hiç beklemediği bir durumla karşılaşır ve panikler.
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Safiye ise evde Okşan’la baş etmeye çalışırken bir yandan da Anıl’dan öğrendiklerinin şoku içindedir.

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Her zamanki gibi Gülben duruma el atar fakat işler daha da karışır.

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Han, başına gelecekleri kabullenmiş, artık kaçınılmaz sonu geciktirme derdindedir.

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İnci’yle baş başa şehirden biraz uzaklaşmak ister.

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Gittikleri yerde İnci’nin söylediği şey ise içinde bulunduğu çıkmazın karanlığına güneş gibi doğar.

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Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Masumlar Apartmanı dizisi Birkan Sokullu Ezgi Mola Farah Zeynep Abdullah Merve Dizdar
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