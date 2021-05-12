Masumlar Apartmanı 33. son bölüm final sahnesinde Naci ve Safiye kavuştu! Bir ilke imza atan Safiye, Naci'ye sarıldı!

Başrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın yer aldığı Masumlar Apartmanı 11 Mayıs Salı akşamı yeni bölümüyle seyirciyle buluştu. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın 33. bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşandı.

Masumlar Apartmanı son bölümde Naci, Han'ın götürdüğü hastaneden kaçmayı başardı. Han ise Naci'nin her şeyi İnci'ye de anlatacağını düşünerek büyük üzüntü yaşadı. Naci ise uzun bir aradan sonra apartmana gelerek Safiye'nin karşısına çıktı. Naci'yi karşısında gören Safiye gözyaşlarına boğuldu ve bir ilke imza attı. Safiye hiç düşünmeden Naci'ye sarıldı.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ

Han, sonunda Naci’yi doktora götürür ancak hiç beklemediği bir durumla karşılaşır ve panikler.



Safiye ise evde Okşan’la baş etmeye çalışırken bir yandan da Anıl’dan öğrendiklerinin şoku içindedir.

Her zamanki gibi Gülben duruma el atar fakat işler daha da karışır.



Han, başına gelecekleri kabullenmiş, artık kaçınılmaz sonu geciktirme derdindedir.