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Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Esra Akkaya'nın kardeşleri de çok ünlü! Gören şaştı kaldı

17.11.2021 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masumlar Apartmanı dizisine Ufuk karakteriyle dahil olan Esra Akkaya'nın kardeşlerini görünce çok şaşıracaksınız.

Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Esra Akkaya'nın kardeşleri de çok ünlü! Gören şaştı kaldı

TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı, yeni sezona bomba isimlerle devam ediyor. Diziye, Melisa Şenolsun'un hayat verdiği Rüya karakterinin annesi olarak dahil olan Esra Akkaya'nın kardeşleri de kendisi gibi ünlü oyuncu çıktı.

1970 yılında İstanbul'da doğan Esra Akkaya, 1983 yılında tiyatroya adım attı. Mimar Sinan Üniversitesi'ni bitiren Akkaya, İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda çeşitli oyunlarda sahneye çıktı.

Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Esra Akkaya'nın kardeşleri de çok ünlü çıktı!

Ünlü oyuncu, Antalya Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde çalıştı.

Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Esra Akkaya'nın kardeşleri de çok ünlü çıktı!

Birçok projede kamera karşısına geçen Akkaya, Mahallenin Muhtarları dizisinde canlandırdığı Şirin rolüyle akıllara kazındı.

Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Esra Akkaya'nın kardeşleri de çok ünlü çıktı!

Esra Akkaya'nın, Sarp Akkaya ve Kaya Akkaya'nın ablası olduğunu duyan şaşıp kalıyor.

Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Esra Akkaya'nın kardeşleri de çok ünlü çıktı!

Şimdilerde Evlilik Hakkında Her Şey dizisiyle adından söz ettiren Sarp Akkaya, Suskunlar dizisiyle büyük ses getirmişti.

Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Esra Akkaya'nın kardeşleri de çok ünlü çıktı!

Kaya Akkaya ise Muhteşem Yüzyıl dizisinde Lokman karakterine hayat vermişti. Kaya Akkaya, kardeşlerinin aksine kamera önünde yer almayı çok fazla tercih etmiyor. Akkaya, şimdilerde tiyatroya ağırlık vermiş durumda.

Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Esra Akkaya'nın kardeşleri de çok ünlü çıktı!

Ayrıca üç ünlü kardeş, 2010 yılında AKKAdemi Tiyatro'yu kurmuşlardır.


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Masumlar Apartmanı dizisi Esra Akkaya Sarp Akkaya
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