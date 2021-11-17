Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Esra Akkaya'nın kardeşleri de çok ünlü! Gören şaştı kaldı

TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı, yeni sezona bomba isimlerle devam ediyor. Diziye, Melisa Şenolsun'un hayat verdiği Rüya karakterinin annesi olarak dahil olan Esra Akkaya'nın kardeşleri de kendisi gibi ünlü oyuncu çıktı.

1970 yılında İstanbul'da doğan Esra Akkaya, 1983 yılında tiyatroya adım attı. Mimar Sinan Üniversitesi'ni bitiren Akkaya, İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda çeşitli oyunlarda sahneye çıktı.

Ünlü oyuncu, Antalya Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde çalıştı.

Birçok projede kamera karşısına geçen Akkaya, Mahallenin Muhtarları dizisinde canlandırdığı Şirin rolüyle akıllara kazındı.

Esra Akkaya'nın, Sarp Akkaya ve Kaya Akkaya'nın ablası olduğunu duyan şaşıp kalıyor.

Şimdilerde Evlilik Hakkında Her Şey dizisiyle adından söz ettiren Sarp Akkaya, Suskunlar dizisiyle büyük ses getirmişti.

Kaya Akkaya ise Muhteşem Yüzyıl dizisinde Lokman karakterine hayat vermişti. Kaya Akkaya, kardeşlerinin aksine kamera önünde yer almayı çok fazla tercih etmiyor. Akkaya, şimdilerde tiyatroya ağırlık vermiş durumda.

Ayrıca üç ünlü kardeş, 2010 yılında AKKAdemi Tiyatro'yu kurmuşlardır.



