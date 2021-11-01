Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Esra Ruşan'ın kızını gören şaşıp kalıyor!

Esra Ruşan, geçtiğimiz yıl yönetmen Fatih Kızılgök ile 6 yıllık evliliğini bitirmiş, mahkeme, çocuğun velayetini anneye vermişti. Özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan Esra Ruşan'ın kızını görenler şaşıp kalıyor. İşte başarılı oyuncu Esra Ruşan'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı:

Sosyal medyayı epey aktif kullanan Esra Ruşan, Instagram hesabından, zaman zaman kızıyla kareleri paylaşıyor.

38 yaşındaki Kars doğumlu oyuncu, Mimar Sinan Üniversitesi'nde Tiyatro eğitimi aldı. Kurtlar Vadisi Pusu, Tatı Küçük Yalancılar ve Ustura Kemal gibi birçok projede oynadı.

Ruşan'ın çıkış noktası ise Masumlar Apartmanı dizisinde hayat verdiği Esra karakteriyle oldu.

Dizide kendi adıyla oynayan Ruşan, Farah Zeynep Abdullah'ın canlandırdığı İnci karakterinin en yakın arkadaşı olarak, seyircinin gönlünü kazandı.

Ruşan'ın, Instagram'da 160 bini aşkın takipçisi bulunuyor.



