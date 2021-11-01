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Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Esra Ruşan'ın kızını gören şaşıp kalıyor!

01.11.2021 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı 'Esra' karakteriyle gönüllere taht kuran Esra Ruşan'ın, bir kız çocuğu annesi olduğunu biliyor muydunuz?

Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Esra Ruşan'ın kızını gören şaşıp kalıyor!

Esra Ruşan, geçtiğimiz yıl yönetmen Fatih Kızılgök ile 6 yıllık evliliğini bitirmiş, mahkeme, çocuğun velayetini anneye vermişti. Özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan Esra Ruşan'ın kızını görenler şaşıp kalıyor. İşte başarılı oyuncu Esra Ruşan'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı:

Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Esra Ruşan'ın kızı olduğunu duyan şaşıp kalıyor!

Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Esra Ruşan'ın kızı olduğunu duyan şaşıp kalıyor!

Sosyal medyayı epey aktif kullanan Esra Ruşan, Instagram hesabından, zaman zaman kızıyla kareleri paylaşıyor.

Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Esra Ruşan'ın kızı olduğunu duyan şaşıp kalıyor!

38 yaşındaki Kars doğumlu oyuncu, Mimar Sinan Üniversitesi'nde Tiyatro eğitimi aldı. Kurtlar Vadisi Pusu, Tatı Küçük Yalancılar ve Ustura Kemal gibi birçok projede oynadı.

Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Esra Ruşan'ın kızı olduğunu duyan şaşıp kalıyor!

Ruşan'ın çıkış noktası ise Masumlar Apartmanı dizisinde hayat verdiği Esra karakteriyle oldu.

Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Esra Ruşan'ın kızı olduğunu duyan şaşıp kalıyor!

Dizide kendi adıyla oynayan Ruşan, Farah Zeynep Abdullah'ın canlandırdığı İnci karakterinin en yakın arkadaşı olarak, seyircinin gönlünü kazandı.

Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Esra Ruşan'ın kızı olduğunu duyan şaşıp kalıyor!

Ruşan'ın, Instagram'da 160 bini aşkın takipçisi bulunuyor.

Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Esra Ruşan'ın kızı olduğunu duyan şaşıp kalıyor!


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Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Masumlar Apartmanı dizisi
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