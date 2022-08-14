Masumlar Apartmanı oyuncusu Süreyya Gürsel Evren'in gizemli ölümü... Arka Sokaklar'ın Suat'ının kardeşi çıktı!

Pek çok yapımda yer alan ve son olarak da Masumlar Apartmanı'nda yer alan Süreyya Gürsel Evren'in ani ölümü herkesi şoke etti. 3. kattan düştüğü iddia edilen Evren'in ölümüyle ilgili pek çok detay merak ediliyor. İntihar mı yoksa kaza mı olduğu bilinmeyen olayla ilgili inceleme başlatıldı. İşte korkunç olayın detayları...

İddiaya göre gece arkadaşları ile bir restoranda eğlenen ünlü oyuncu gece ilerleyen saatlerde Sancaktepe'de bir eve gitti. Sabah çevredeki vatandaşlar yerde hareketsiz yatan kişiyi görmesi üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İNCELEME BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde hareketsiz halde yatan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden kişinin Masumlar Apartmanı’nda rol alan oyuncu olduğu tespit edildi.

Polisten alınan bilgilere göre TRT'de yayınlanan Masumlar Apartmanı'nda rol alan 54 yaşındaki Süreyya Gürsel Evren, hayatını kaybetti.

Cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Süreyya Gürsel Evren’ın ölümüyle ilgili polis inceleme başlattı.

KARDEŞİ ARKA SOKAKLAR'IN YILDIZI ÇIKTI!

Evlilik Hakkında Her şey, Suskunlar, Arka Sokaklar, Destan, Sen Çal Kapımı, Kırmızı Oda, Yasak Elma ve son olarak Masumlar Apartmanı gibi yapımlarda rol alan oyuncunun kardeşi de tanıdık çıktı.

Arka Sokaklar'ın Suat'ı Figen Evren'in, Süreyya Gürsel Evren'den 3 yaş büyük ablası olduğu öğrenildi. Figen Evren tarafından konuya dair herhangi bir açıklama gelmedi.

