MASUMLAR APARTMANI ŞAŞIRTTI! Masumlar Apartmanı final mi yapacak? Masumlar Apartmanı ne zaman final yapacak?

Masumlar Apartmanı dizisinin izleyicileri, sevdikleri dizinin final yapıp yapmayacağını araştırıyor. Yayınlandığı ilk bölümden itibaren hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosu ile gönüllere taht kuran Masumlar Apartmanı final haberi ile gündeme geldi. Başrollerinde Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Birkan Sokullu'nun yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisinin final yapıp yapmayacağını haberimizde sizler için işledik...

MASUMLAR APARTMANI FİNAL Mİ YAPACAK?

Masumlar Apartmanı TRT1'in sevilen dizileri arasında yer alıyor. Ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın 71. yeni bölümde 24 Mayıs günü final yapacağı iddia edilirken, dizinin hayranları bu iddianın gerçek olup olmadığını araştırmaya başladı. Masumlar Apartmanı bu hafta 68. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölüm fragmanında son 4 bölüm bilgisi yer aldı. Bunu gören izleyiciler, bir hayli şaşırdı. Sevilen dizi 4 bölüm sonra ekranlara veda edecek.

MASUMLAR APARTMANI KONUSU NEDİR?

Gülben ve Safiye obsesif davranışları olan iki kardeştir. Özellikle Safiye annesinin üzerinde yarattığı olumsuz rol modelliğin etkisindedir, davranışlarının arkasında bu neden yatmaktadır. Han ise kardeşlerin babalarıyla birlikte yaşadığı evde tek erkek kardeştir. Han'ın hayattaki temel amacı sadakat duyduğu ailesini kollamaktır. Ancak Han'ın hayatı İnci'yi gördükten sonra değişecektir. Ona aşık olacak ve beraber mutlu olma amacı güdecektir. Han, tıpkı üç kardeşi gibi muhtelif davranış bozuklukları olan bir karakterdir, çocukluk travmaları onu çöp karıştırma ve biriktirmeye iterken öfke kontrolünde yaşadığı sorunlar "sahiplenme" ve cinsiyetçi davranışlar ekseninde İnci'ye karşı olan tavırlarında belirginleşecektir. Ailenin en küçük kardeşi Neriman ise günlük yaşamında ve ailesinde yaşadığı problemlerden etkilenmektedir. Onun okuldan edebiyat öğretmeni olan Naci ise ablası Safiye'nin eski sevgilisidir. Safiye'yi unutamayan Naci, aile apartmanının karşısındaki otele yerleşecektir. Radyocu olan İnci, kardeşi ve dedesiyle beraber yaşamaktadır, bir kaza sonrasında tanışıp evlendiği Han'ın aile apartmanına tesadüfi bir şekilde taşınacaktır. Han ile olan duygusal yakınlık evlilikle sonuçlanır ama çift çok zorluk çeker. Han, İnci'yi daha çok kendine bağlamak için çocuk sahibi olmaları gerektiğini söyler ancak İnci başta buna karşı çıkar. Daha sonra da bu fikire alışmaya başlar. Her şeye katlanmaya hazır olan İnci, duyup gördükleri karşısında Han'a olan bakışı değişmeye başlar ve ondan uzaklaşır ve uzaklaşmada feci bir kaza ile sonuçlanır. Bu kaza ile Han ve Derenoğlu ailesinin hayatı bir daha eskisi gibi olmaz.

