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Masumlar Apartmanı yerine yeni aile dramı geldi: Cennet'in Çocukları

04.08.2022 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar'ın başrolünde olduğu Masumlar Apartmanı geçen sezona damga vurdu. Final yapan Masumlar Apartmanı dizisi yerine yeni bir bir alternatif geliyor. Atike Hınçlıer'in “Yürek Çıkmazı” kitabından yola çıkılarak kaleme alınan Cennet'in Çocukları dizisinde bir aile dramı anlatılacak.

Masumlar Apartmanı yerine yeni aile dramı geldi: Cennet'in Çocukları

Başrollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Gizem Katmer, Tansel Öngel, Uğur Uzunel, Esra Ruşan ve Metin Coşkun gibi isimlerin yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisi final yaparak seyircisini üzmüştü. Geçen sezona damga vuran dizinin yerine yeni bir aile dramı geliyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; hazırlıkları süren proje Atike Hınçlıer'in "Yürek Çıkmazı" kitabından yola çıkılarak yazılıyor.

Cennet'in Çocukları adlı diziyi Ayla Hacıoğulları ve Vilmer Özçınar yazıyor. Dizide şiddet, alkolizm, kişilik bozukluğu ve pişmanlığın uçuruma sürüklediği bir adam, tırnaklarıyla yaşama tutunmaya çalışan güçlü bir kadın ve çocuklarının gerçek hikâyesi anlatılacak.

Seyirciyi sarsacak olan projenin şu günlerde yoğun bir şekilde oyuncu seçimleri yapılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
masumlar apartmanı
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