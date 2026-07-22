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Matchayı böyle içenler yandı! Tüm şifası yok oluyor

Son yılların en popüler sağlıklı yaşam trendlerinden biri haline gelen ve ardı ardına açılan dükkanlarla adeta bir çılgınlığa dönüşen Matcha çayı hakkında hayati uyarılar geldi. Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, mucizevi bir antioksidan deposu olan bu çayın sağlığa olan katkılarından bahsederken, bilinçsiz tüketim ve yanlış demleme yöntemlerinin bu şifayı nasıl yok ettiğini gözler önüne serdi.

Matchayı böyle içenler yandı! Tüm şifası yok oluyor
Gökçen Kökden

Matcha çayına olan yoğun talebi ve damak tadındaki farklılıkları değerlendiren Dr. Ümit Aktaş, bu bitkinin sanıldığı gibi farklı bir bitki türü olmadığını, aslında hepimizin yakından tanıdığı yeşil çay ve siyah çayla aynı kaynaktan elde edildiğini belirtti. Dr. Aktaş, "Matcha aslında bir çaydır. Bizim Rize çayı olarak bildiğimiz siyah çayın ve yeşil çayın elde edildiği Camellia sinensis bitkisinin ta kendisidir. Farkı ise tamamen elde ediliş yönteminde saklıdır.

Matchayı böyle içenler yandı! Tüm şifası yok oluyor 1

Çay bitkisinin en uçtaki en taze yapraklarının toplanıp kurutulması ve hiçbir fermentasyon işlemine maruz bırakılmadan taş değirmenlerde incecik toz haline getirilmesiyle Matcha elde edilir" dedi.

YEŞİL ÇAYDAN FARKI YAPRAĞIN TAMAMININ TÜKETİLMESİ

Matchayı böyle içenler yandı! Tüm şifası yok oluyor 2

Matcha’yı klasik yeşil çaydan ayıran en önemli özelliğin tüketim şekli olduğuna dikkat çeken Dr. Ümit Aktaş, bu sayede vücuda alınan etken madde oranının katbekat arttığını vurguladı. Dr. Aktaş: "Klasik çayda yaprağın sadece demini yani suyunu içeriz, yaprağı posa olarak çöpe atarız. Ancak Matcha’da yaprağın tamamını toz halinde doğrudan tüketmiş oluruz. Bu sayede bitkinin içerisindeki tüm faydalı bileşenleri en saf haliyle vücudumuza alırız. Matcha; yüksek polifenol içeriğiyle vücudun yaşlanmasını, yani hücresel paslanmayı önleyen son derece güçlü bir antioksidandır. İçerdiği kateşinler sayesinde kansere karşı koruyucudur; öyle ki kanser hastalarımızın tedavilerini desteklemek için de yeşil çay ve Matcha’dan yoğun bir şekilde faydalanıyoruz" şeklinde konuştu.

KAFEİN İÇERİĞİNE DİKKAT: TANSİYONU YÜKSELTEBİLİR ÇARPINTI YAPABİLİR

Matcha çayının yüksek antioksidan özelliğinin yanı sıra ciddi miktarda kafein de barındırdığını hatırlatan Dr. Ümit Aktaş, tüketim miktarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Dr. Aktaş, "Matcha yüksek miktarda kafein içerir. Kafein zararlı bir madde değil, tıbbi bir maddedir ancak fazlası tansiyonu yükseltebilir, çarpıntı yapabilir. Bu yüzden dikkatle içilmesi gerekir. Özellikle uykusuzluk problemi çekenlerin de kafein içeriğinden dolayı Matcha tüketirken dikkatli olması gerekir. Ayrıca her ne kadar tıbbi bir bitki olsa da kişisel özellikler önemlidir; eğer Matcha’ya karşı bir alerjiniz varsa sizde rahatsızlık yaratabilir" uyarısında bulundu.

"ÇAYLARI YANLIŞ DEMLİYORUZ, FAYDALI MADDELERİ ÖLDÜRÜYORUZ"

Matchayı böyle içenler yandı! Tüm şifası yok oluyor 3

Sosyal medyada Matcha çayının hazırlanışına dair sunulan ritüellerin ve özel fırçalarla köpürtme yöntemlerinin yanlış olmadığını belirten Dr. Ümit Aktaş, asıl büyük hatanın suyun sıcaklığında ve demleme süresinde yapıldığının altını çizdi. Geleneksel çay demleme alışkanlıklarımıza da değinen Aktaş, şifa dolu doğru demleme formülünü paylaştı: "Çay bitkisi, Matcha da olsa yeşil çay da olsa siyah çay da olsa narin bir bitkidir. Asla kaynatılmamalı ve uzun süre yüksek ısıya maruz bırakılmamalıdır. Çayı uzun süre kaynatmak veya ocağın üstünde bekletmek içindeki polifenollerin, antioksidanların ve kateşinlerin ölümüne yol açar. Doğru yöntem infüzyondur. Porselen bir demliğe veya kupaya Matcha’yı ya da yeşil çayı koyduktan sonra üzerine kaynar su değil, yaklaşık 80-90 derece sıcaklığında su eklemelisiniz. Ağzını bir kapak veya peçete ile kapatıp tam 5 dakika demlenmeye bırakmalı, ardından süzüp içmelisiniz. Şifayı kaybetmemek için bu kurala mutlaka dikkat edilmelidir” şeklinde ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
matcha çayı yemek
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