Mate 30 Pro daha geniş bir çentikle gelecek

Peki, Huawei Mate 30 Pro modelinde bizleri ne gibi sürprizler bekliyor. Malum son dönemde Mate 30 Pro ile ilgili bir takım sızıntılar gerçekleşmişti. Bu sızıntılar arasında telefonun ön tarafında çift selfie kamerası bulunacağına ilişkin bazı söylentiler de mevcuttu.

Geçtiğimiz gün ortaya çıkan yeni bir sızıntı ile bu söylentiler kuvvetlenmiş oldu. Çünkü sızdırılan Mate 30 Pro ekran koruyucusu görüntülerinde, daha geniş bir çentik olacağı dikkatlerden kaçmıyor. Daha geniş bir çentik olması demek, ön taraftaki kamera sayısında bariz bir artışa işaret. Bu da Huawei Mate 30 Pro’da çift ön kamera bulunacağı söylentilerini doğruluyor.

Elbette henüz netleşmiş birşey yok. Fakat Huawei’nin yeni amiral gemisi modelinde çift ön kameraya yer verecek olması, kulağa pek de absürt gelmiyor. Elbette yine de bekleyip göreceğiz.

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