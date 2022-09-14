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Matematik ve İngilizceyi yapay zekalı uygulamayla öğretmeyi hedefliyorlar

14.09.2022 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğrencilerinin matematik ve İngilizce öğrenmede zorlanmasından yola çıkan Ersin Çine ve takımı, yapay zekayla çalışan "Dersilyon" adlı uygulamalarıyla, öğrenmenin önündeki zorluğu oyunla aşmayı amaçlıyor - Ersin Çine: "Uygulamayı en yakın zamanda bütün mobil uygulama marketlerinde paylaşmayı hedefliyoruz. Matematik, kodlama ve İngilizce başta olmak üzere, zamanla diğer dersleri de ekleyerek insanlara tamamen ücretsiz ve reklamsız bir deneyim sunmayı amaçlıyoruz"

İZMİR (AA) - HALİL ŞAHİN - Öğrencilerin matematik ve İngilizce öğrenmekte zorlanmasından yola çıkan genç yazılımcı, takım arkadaşlarıyla geliştirdiği yapay zekalı uygulamayla çocukların oyun oynarken öğrenmesini hedefliyor.

Samsun'da gerçekleştirilen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 2022'de "Dersilyon" adlı uygulamayla Eğitim Teknolojileri Yarışması'nın üniversite ve üzeri seviyesinde ikincilik kazanan 5 kişilik takımın kaptanı Ersin Çine, AA muhabirine, çocukluğundan itibaren bilgisayara meraklı olduğunu söyledi.

Bilgisayarı tüketici olarak kullanmanın ötesine geçmek istediği için bilgisayar mühendisliği bölümünde lisans eğitimi aldığını belirten Çine, ardından yüksek lisansını yaptığını, doktoraya devam ettiğini dile getirdi.

Yapay zeka alanında çalışmayı çok sevdiğini ifade eden Çine, yüksek lisans döneminde kendisi gibi bilgisayar, kodlama ve yapay zeka konularına ilgili çocuklara ve gençlere yardımcı olmak için internet sitesi kurduğunu kaydetti.

"Dersilyon"u yapan takımdaki iki arkadaşının o gençlerden olduğunu belirten Çine, "Uygulama fikri benim ilkokul, ortaokul, lisede yaşadığım problemleri çözmek üzere çıktı. Okulda ortalama öğrenciye hitap etme durumu var. Bilgi birikimi bakımından daha yukarıda olan öğrenciler kolay buldukları için sıkılıyorlar, potansiyellerine ulaşamıyorlar. Bilgi birikimi az olanlar ise daha çok zorlanıyor." diye konuştu.

Çine, geliştirdikleri uygulamada matematik ve İngilizcenin yanı sıra bugünün dünyasında önemli bir yere sahip olan kodlama konularının, ihtiyaca özel ve oyunlaştırılmış içerik, sınırsız örneklendirme, gerekli kazanımları edinmek, ücretsiz ve reklamsız gibi avantajlar bulunduğunu belirtti.

Yapay zeka sayesinde kullanıcının ihtiyacına çözüm bulunduğunu ifade eden Çine, "Uygulamayı en yakın zamanda bütün mobil uygulama marketlerinde paylaşmayı hedefliyoruz. Matematik, kodlama ve İngilizce başta olmak üzere, zamanla diğer dersleri de ekleyerek insanlara tamamen ücretsiz ve reklamsız bir deneyim sunmayı amaçlıyoruz." dedi.

Matematik, İngilizce ve kodlama ile ilgili konu anlatımlarının yüklendiği uygulama hakkında bilgi veren Çine, şöyle devam etti:

"Öncelikle kişi üye olduğu zaman bir seviye belirlenmesi gerekiyor. Seviye belirlemek için akıllı bir algoritmamız var. Bununla çok az soru sorarak kişinin seviyesini tespit etmemiz mümkün olabiliyor. Kişinin seviyesi belli olduktan sonra aslında amacı bir oyunda seviye atlamak. Seviyeye atlayabilmesi için aslında konuları öğrenmesi gerekiyor. Öncelikle konu çalışıyor. Konuyu öğrendikten sonra ilgili kazanımları içinde barındıran beceri sorularını çözüyor ve oyunda ilerlemesi mümkün olabiliyor."

Çine, yapay zeka sayesinde sayılamayacak kadar çok soru hazırlama yönüyle uygulamanın benzer eğitim uygulamalarından ayrıldığını, veli, öğretmen ve okul yöneticilerinin de bundan faydalanabileceğini belirtti.

- "TEKNOFEST'ten cesaret aldık"

Çine, TEKNOFEST'in kendileri gibi belli problemlere çözüm üretmeyi amaçlayan insanları ve meraklı ziyaretçileri buluşturduğunu ifade ederek, "Bu bakımdan bizim için çok iyi oldu. Biz aslında TEKNOFEST'ten bir cesaret aldık. Hem de başka bizim gibi problem çözmeye odaklanan zihinlerden aslında ilham aldık. Bununla beraber kendimizi daha da güçlenmiş hissediyoruz. Bütün dünyada bütün çocuklar için eğitimde fırsat eşitliğini sağlayabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Matematik İngilizce Teknofest eğitim uygulama

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