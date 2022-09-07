Mathias Ross kimdir, aslen nereli? Galatasaray'a transfer olan Mathias Ross kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?

Pek çok önemli transfere imza atan Galatasaray , kapanışı da yıldızlarla yapmaya hazırlanırken, ayrıca genç bir oyuncuyu daha kadrosuna katacak. Sarı-kırmızılı takım, Lucas Torreira, Dries Mertens, Sergio Oliveira, Haris Seferovic ve Leo Dubois gibi yıldızların ardından PSG'den Icardi ile de anlaşma sağlamıştı.

MATHIAS ROSS KİMDİR?

Bu transferlerin yanı sıra genç bir oyuncuyu daha kadrosuna katmaya hazırlanan Galatasaray, Danimarka'nın Aalborg takımında forma giyen Mathias Ross ile de büyük ölçüde anlaşma sağladı. 21 yaşındaki stoper ile anlaşma sağlayan sarı-kırmızılı takım, transferi kısa süre içerisinde bitirmeye çalışıyor. Bu sezon Danimarka Ligi'nde Aalborg ile 8 karşılaşmada süre alan Mathias Ross 1 gol kaydetmişti. 21 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Mathias Ross, 15 Ocak 2001 tarihinde Danimarka'nın Aalborg şehrinde dünyaya gelmiştir. Yine bu şehrin takımında forma giyen Ross, 2018 senesinde A Takım'a yükselmiştir. Sağ ayağını kullanan 21 yaşındaki oyuncu, Danimarka U17, U19, U20 ve U21 takımlarında da forma giymiştir.

