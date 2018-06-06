Mathieu Valbuena Fenerbahçe'de ayrılıyor

Fenerbahçe'de bu sezon yeteri kadar süre alamayan Mathieu Valbuena hakkında gündeme bomba gibi düşecek bir transfer iddiası ortaya atıldı. Dünyaca ünlü spor gazetesi L'équipe'in okuyucularıyla paylaştığı habere göre Sarı Lacivertliler'in yıldız ismine Fransa Ligue 1'den talip çıktı. Haberde Saint Etienne kulübünün Yann M'Vila ve Remy Cabella'nın takımdan ayrılma ihtimaline karşılık Valbuena'yı gündemine aldığı kaydedildi. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 8 gol, 16 asist kaydeden 33 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2019 Haziran'ında sona erecek. (FANATİK)

