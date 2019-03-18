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Mathieu Valbuena: Fenerbahçe'deki durumum belirsiz

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 18.03.2019 16:44 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Mathieu Valbuena, Türkiye'deki geleceği hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Fenerbahçe'deki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Valbuena, sarı-lacivertli takımdaki geleceğinin belirsiz olduğunu ifade etti.

Mathieu Valbuena: Fenerbahçe'deki durumum belirsiz

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mathieu Valbuena, Fransız beIN Sports'a röportaj verirken geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Sezon sonunda bitecek sözleşmesi hakkında konuşan Valbuena, ''Neler olacağını bilmiyorum. Hala bekliyorum. Şu an Türkiye'de durumum belirsiz olduğu için pek fazla bir şey yapamıyorum. Fenerbahçe'nin benden mutlu olduğunu biliyorum. Kulübün sezon sonunu nasıl bitireceği de önemli olacak. Neler olacak bakalım.'' dedi.

''ÖNCELİĞİM FRANSA DEĞİL''

Fransa'ya döneceği iddia edilen ve ismi Bordeaux takımıyla anılan 34 yaşındaki futbolcu, ''Önceliğim Fransa'ya dönmek değil. Bordeaux ismi geçiyor. Doğaldır çünkü oranın alt yapısından çıkmıştım. Futbola başladığım yer orası. Hiçbir şeye kesin olarak hayır diyemem. İşlerin kendiliğinden gelişmesini bekleyeceğim.'' şeklinde konuştu.

(Sporx)

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Fenerbahçe mathieu valbuena

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