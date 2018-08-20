Mathieu Valbuena Fenerbahçe'den ayrılıyor

Şampiyonlar Ligi’nde Portekiz ekibi Benfica’ya elenen, Spor Toto Süper Lig’de de Evkur Yeni Malatyaspor’a kaybeden F.Bahçe’de taşlar yerinden oynuyor. Benfica karşılaşmasındaki performansından ötürü taraftarların protestosuna maruz kalan Giuliano’yu Al Nassr takımına gönderen sarı-lacivertliler başka isimlerle daha yol ayrımına geldi.

Teknik direktör Phillip Cocu’nun oynatmak istediği sisteme uymayan ve yüksek bonservis ücreti sağlanacağı düşünülen Mathieu Valbuena takımdan ayrılacak diğer futbolcu olabilir. Hem Cocu hem de yöneticiler Giuliano’dan sonra başka yıldızından da satılabileceğini açıklarken, bu alternatifler içinde Fransız yıldız 1 numaralı pozisyona oturdu.

DÜŞÜK BEDELLİ

Kulübün sportif direktörü Damien Comolli tıpkı Giuliano sürecinde olduğu gibi bir süredir

Mathieu Valbuena’ya takım arıyor. Geçen sezon Aykut Kocaman döneminde olduğu gibi Phillip Cocu yönetimindeki kadronun da 11’ine girmekte zorlanan oyuncu için Arap yarımadasındaki ekiplerle temas halinde Fransız idareci.

Şayet Valbuena elden çıkarılamazsa ‘B planı’ devreye sokulacak. Son mücadelede yedek soyunanlardan Nabir Dirar da gönderilecekler listesinde. Valbuena’ya oranla daha düşün bir bonservis bedeli kazandırması beklenen oyuncu için talipleriyle görüşmeler yapılıyor. (VATAN)

