Mathieu Valbuena resmen Olympiakos'ta

Yununistan Ligi ekiplerinden Olympiakos, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mathieu Valbuena'yı transfer ettiğini duyurdu.
Yunan ekibinin sosyal medya hesabından Fransız futbolcunun kırmızı-beyazlı formayı giydiği fotoğraflar paylaşılırken, "Valbuena, şimdi Olympiakos ailesinin bir üyesi" ifadelerine yer verildi.
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