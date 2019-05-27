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Mathieu Valbuena resmen Olympiakos'ta

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 27.05.2019 22:38 | Son Güncelleme

Yunan devi Olympiakos, Fenerbahçe'den ayrılan Mathieu Valbuena'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Mathieu Valbuena resmen Olympiakos'ta

Yununistan Ligi ekiplerinden Olympiakos, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mathieu Valbuena'yı transfer ettiğini duyurdu.

Yunan ekibinin sosyal medya hesabından Fransız futbolcunun kırmızı-beyazlı formayı giydiği fotoğraflar paylaşılırken, "Valbuena, şimdi Olympiakos ailesinin bir üyesi" ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
mathieu valbuena Olympiakos

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