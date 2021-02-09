Matkap ya da testereye gerek yok! Hindistan cevizinin kırmanın en kolu meğer...

Hindistan cevizi, tropik bölgelerde 4.500 yıldan fazla bir süredir yetiştiriliyor ancak, son zamanlarda lezzeti, mutfaktaki kullanımları ve potansiyel sağlık yararları nedeniyle birçok ülke mutfağında popülerlik kazanmıştır. Peki, suyu, sütü, yağı ve lezzetli eti faydalarla dolu olan hindistan cevizi kolaylıkla nasıl kırılır?
Hindistan cevizinin içindeki çiğ beyaz ete çekirdek denir. Sert bir dokuya ve lezzetli, hafif tatlı bir tada sahiptir. Hindistan cevizi sütü ve kreması çiğ rendelenmiş etin preslenmesiyle yapılır.
Kurutulmuş hindistancevizi eti genellikle rendelenir veya tıraşlanır ve yemek pişirmek veya fırında pişirmek için kullanılır. Daha fazla işlenebilir ve un haline getirilebilir.
Karbonhidrat oranı yüksek olan diğer birçok meyvenin aksine hindistan cevizi çoğunlukla yağ sağlar.
Ayrıca protein, birkaç önemli mineral ve az miktarda B vitamini içerirler.
Hindistan cevizindeki yağın çoğu orta zincirli trigliseritler şeklindedir.
Araştırmalar, Polinezya adalarında yaşayan ve sık sık hindistancevizi eti yiyen kişilerin yemeyenlere göre daha düşük kalp hastalığı oranlarına sahip olduğunu bulmuştur.
Bununla birlikte, yerli Polinezyalılar aynı zamanda daha fazla balık ve daha az işlenmiş gıda yerler, bu nedenle bu düşük oranların hindistan cevizi yemekten mi yoksa diyetlerinin diğer yönlerinden mi kaynaklandığı belirsizdir.
Hindistan cevizi karbonhidrat oranı düşük, lif ve yağ oranı yüksektir, bu nedenle kan şekerinizi dengelemeye yardımcı olabilir. Hindistan cevizi etinin yüksek lif içeriği, sindirimi yavaşlatmaya ve insülin direncini artırmaya yardımcı olabilir, bu da kan şekeri seviyelerini düzenlemeye yardımcı olabilir.
Hindistan cevizi eti, hücreleri oksidatif hasardan korumaya yardımcı olabilecek antioksidanlar olan fenolik bileşikler içerir. İçinde bulunan polifenoller, LDL (kötü) kolesterolün oksidasyonunu önleyerek, arterlerde kalp hastalığı riskini artırabilecek plakların oluşma olasılığını azaltır.
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