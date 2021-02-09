Matkap ya da testereye gerek yok! Hindistan cevizinin kırmanın en kolu meğer...

Hindistan cevizi, tropik bölgelerde 4.500 yıldan fazla bir süredir yetiştiriliyor ancak, son zamanlarda lezzeti, mutfaktaki kullanımları ve potansiyel sağlık yararları nedeniyle birçok ülke mutfağında popülerlik kazanmıştır. Peki, suyu, sütü, yağı ve lezzetli eti faydalarla dolu olan hindistan cevizi kolaylıkla nasıl kırılır?

HİNDİSTAN CEVİZİ NASIL KIRILIR?

Hindistan cevizinin dışını bıçakla kazıyın. Tepesindeki noktaları tornavidayla delin. Sütünü bir pipet yardımıyla içebilirsiniz ya da bir bardağa boşaltabilirsiniz.

Sütün tadı acı veya ekşiyse hindistan cevizi bozuk demektir.

Taze bir hindistancevizi suyunun tatlı olması gerekir.

Daha sonra dış kabuğunu çizgilerden kırın.

Dilerseniz çizgilerin belirginleşmesini sağlamak için önceden ısıtılmış fırına koyun ve 15 dakika bekletin. Hindistan cevizi çatlamaya başladığında fırın tepsisini fırından çıkarın.

İki ila üç dakika soğumasına izin verin. Sonra hindistan cevizini küçük bir mutfak havlusu veya bezine sarın.

Hindistan cevizi hala havluya sarılıyken, büyük bir plastik çöp torbasına koyun. Torbayı çevirerek kapatın ve hindistan cevizini parçalara ayrıldığını hissedene kadar sert bir yüzeye birkaç kez vurun.

Hindistan cevizine vurduğunuz yüzey ne kadar sert olursa kırılması o kadar kolay olur. Beton yüzey özellikle işe yarar.

Kabuğunu çıkarın ve bir soyacak yardımıyla soyun.

HİNDİSTAN CEVİZİNİN FAYDALARI

Hindistan cevizinin içindeki çiğ beyaz ete çekirdek denir. Sert bir dokuya ve lezzetli, hafif tatlı bir tada sahiptir. Hindistan cevizi sütü ve kreması çiğ rendelenmiş etin preslenmesiyle yapılır.

Kurutulmuş hindistancevizi eti genellikle rendelenir veya tıraşlanır ve yemek pişirmek veya fırında pişirmek için kullanılır. Daha fazla işlenebilir ve un haline getirilebilir.

BESLEYİCİDİR

Karbonhidrat oranı yüksek olan diğer birçok meyvenin aksine hindistan cevizi çoğunlukla yağ sağlar.

Ayrıca protein, birkaç önemli mineral ve az miktarda B vitamini içerirler.

Hindistan cevizindeki yağın çoğu orta zincirli trigliseritler şeklindedir.

KALP SAĞLIĞINA FAYDA SAĞLAYABİLİR

Araştırmalar, Polinezya adalarında yaşayan ve sık sık hindistancevizi eti yiyen kişilerin yemeyenlere göre daha düşük kalp hastalığı oranlarına sahip olduğunu bulmuştur.