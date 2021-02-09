Kaynatın ve şoklayın: Domatesi hızlıca soymanın kolay yolu!

Domatesleri kabuklarıyla yemek, içeriğindeki besleyici vitaminlerden dolayı daha faydalı ancak, bazı domateslerin kabukları kalın ve mumsu dokuda olduğu için soyma ihtiyacı içinde oluruz. Bu yöntemi öğrendiğinizde ise domateslerin ne kadar çabuk soyulduğunu göreceksiniz. Denemek için kolları sıvayın.

DOMATES HIZLICA NASIL SOYULUR?

Domatesleri hazırlarken büyük bir tencereye suyu kaynatın.

Domatesleri tabanına bıçakla x işareti yapın.

Domatesleri gruplar halinde kaynar suya dikkatlice indirin.

Kabuklar çatlamaya başladığında yaklaşık 30 saniye sonra çıkarın.

Hemen buzlu su kabına domatesleri koyun.

Domatesler işlenecek kadar soğuduktan sonra, domateslerin kabuklarını soyun ve en sevdiğiniz tarifte kullanın.





