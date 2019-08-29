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Matt Lojeski: Avrupa'da iyi bir noktaya gelmek istiyoruz

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ HABERLERİ  | 29.08.2019 11:34 | Son Güncelleme

TOFAŞ Basketbol Takımı'nın yeni transferi Matt Lojeski, "İyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum, Avrupa’da da iyi bir noktada gelmek istiyoruz" dedi. Lojeski ayrıca Türk basketbolunun da son yıllarda gelişim kaydettiğini söyledi.

Matt Lojeski: Avrupa'da iyi bir noktaya gelmek istiyoruz

Basketbol Süper Ligi’nde bu yıl finali hedefleyen ve Avrupa’da da gruptan çıkma iddiasına ilişkin güçlü bir kadro kuran TOFAŞ Basketbol Takımı’nda Belçika pasaportlu Amerikalı forvet Matt Lojeski, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulundu.

Bu sezon takıma katılan ve ilk kez Türkiye’de ter dökecek olan 34 yaşındaki keskin şutör, zorlu bir sezonun kendilerini beklediğini dile getirdi. TOFAŞ Spor Kulübü ile 1+1 olmak üzere 2 yıllık sözleşme yapan Lojeski, “Burada olduğum için çok heyecanlıyım. Türkiye’deki ilk sezonum olacak. Çok iyi bir coach ekibimiz var. Kulübün organizasyonu ve şehir de oldukça iyi. İyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum, Avrupa’da da iyi bir noktada gelmek istiyoruz. Bunun için çok çalışacağız” dedi.

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Kariyerinde pek çok önemli kulüpte forma giyen ve son olarak uzun bir süre Yunanistan’da Olympiakos ve Panathinaikos için oynayan Lojeski, Türkiye’deki atmosfere ise yabancı olmadığını kaydetti. Daha önce Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes’e karşı Euroleague’de birçok kez oynadığına işaret eden deneyimli oyuncu, “Fenerbahçe Beko’nun çok iyi bir taraftarı var. İki ekibe karşı çok oynadım. İlk maçımız da Bursa’da olacak, güzel bir atmosferde oynanacağını düşünüyorum. Umarım taraftarımız da bizi destekler ve maçlarımızı bu atmosferlerde sezonun geri kalanında oynarız” diye konuştu.

Türk basketboluna dair de açıklamalarda bulunan Matt Lojeski, “3-4 yıl öncesinden başlamak üzere Türk basketbolu güçlendi. Euroleague’de Türk ekiplere karşı oynama fırsatı yakaladım, ne kadar zor olacağını biliyorum. O yüzden bu ligin içerisinde en üst seviyede olmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Belçika pasaportlu olarak Belçika Milli Takımı’nda da görev yapan ABD’li oyuncu, geçtiğimiz sezon Panathinaikos’ta çıktığı 25 EuroLeague maçında 15.52 dakika süre almış ve 6.5 sayı-2.2 ribaund ve yüzde 35.6 üç sayı isabet oranı; Yunanistan liginde de 21 maçta 8.7 sayı-2 ribaund-1.9 asist ve yüzde 48.3 üç sayı isabet oranı ortalamalarını tutturmuştu.


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