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Matuidi, Inter Miami'ye transfer oldu

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 13.08.2020 15:48 | Son Güncelleme

Uzun yıllar PSG forması giyen ve son 3 sezondur İtalyan devi Juventus'ta futbol hayatına devam eden Fransız orta saha Blaise Matuidi'nin yeni adresi belli oldu. İtalyan ekibi ile sözleşme yenilemeyen 33 yaşındaki tecrübeli futbolcu, David Beckham'ın ortağı ve başkanı olduğu MLS ekibi Inter Miami ile anlaştı.

Matuidi, Inter Miami'ye transfer oldu

Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) takımlarından Inter Miami, Juventus ile yollarını ayıran Blaise Matuidi'yi transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu ile sözleşme imzalandığı belirtildi. Juventus'un 2017 yılında 20 milyon Euro bedelle Paris Saint-Germain'den kadrosuna kattığı Matuidi, siyah-beyazlı ekipte son 3 sezonda şampiyonluk yaşadı.

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Fransız oyuncu, Juventus'ta tüm kulvarlarda 133 maçta forma giydi ve 88 gol attı. Eski İngiliz yıldız futbolcu David Beckham'ın ortağı ve başkanı olduğu Inter Miami, bu sezon ilk kez MLS'te mücadele etmeye başlamıştı.

(AA)

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