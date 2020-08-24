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Mauricio Lemos Fenerbahçe'de!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 24.08.2020 21:38 | Son Güncelleme

İspanya 2.Lig ekiplerinden Las Palmas'ın 24 yaşındaki Urugaylı savunmacısı Mauricio Lemos, Fenerbahçe'ye transfer oldu. Mauricio Lemos, TSİ 23.00'te İstanbul'a inecek. Sarı Lacivertli ekibin transferi kısa süre içerisinde resmen açıklaması bekleniyor.

Mauricio Lemos Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe bir süredir görüşmelerde bulunduğu Mauricio Lemos için Las Palmas ile anlaşmaya vardı. Uruguaylı oyuncu bu gece saat 23.00 dolaylarında İstanbul'a gelecek.Sarı lacivertliler, Uruguaylı stoper ile 3+1 yıllık anlaşmaya vardı. Bonservisi Las Palmas'ta olan Lemos, geride bıraktığımız sezon La Liga2'de 26 maçta forma giymiş ve 1 gol atmıştı.

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LEMOS KİMDİR?

28 Aralık 1995 yılında Uruguay’da doğan Mauricio Lemos, futbola Defensor'un alt yapısında başladı. Lemos, İspanya 2. Ligi’nde mücadele eden Las Palmas’ın formasını giyiyor ve yaklaşık 4.5 yıl önce Rus ekibi Rubin Kazan’dan alındı. Başarılı oyuncu, o dönem Avrupa’nın önemli oyuncu izleme birimlerinin ilgisini çekiyordu. Las Palmas’la La Liga dönemindeki ilk sezonunda 5 gol attı. Lemos, aynı zamanda golcü kimliği de olan bir savunmacı olarak dikkat çekiyor. Güçlü şutları ve frikikleri ile öne plana çıkıyor.

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